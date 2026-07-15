HUAWEI Pura 90s系列全球市場矚目現身　新機支援2億像素長焦拍攝

HUAWEI Pura 90s系列全球市場矚目現身｜Huawei華為在馬來西亞吉隆坡舉行全球旗艦產品發佈會，重點推出攝影旗艦 Pura 90s 系列、新款時尚耳機 FreeClip 2 S 以及輕薄旗艦平板 MatePad Air。其中，Pura 90s 系列以突破性的影像硬件配置領銜，最高機型搭載超大底2億像素長焦鏡頭，結合先進的AI影像處理技術，旨在為用戶提供從拍攝到創作的完整解決方案。配合新耳機與平板精品，華為進一步完善其全場景生態佈局，讓用戶能夠在多個使用場景中實現無縫協同與高效互聯。



攝影硬件全面升級 Pura 90s系列引領影像革新

Pura 90s系列作為本次發佈會的核心產品，在影像硬件方面實現了重大突破。系列最高端機型搭載超大底2億像素長焦鏡頭，配合第二代紅楓原色鏡頭等一系列領先影像科技，為用戶帶來全方位的拍攝能力提升。無論是遠距離長焦拍攝、近距離微距細節捕捉，還是面對複雜光源環境的挑戰，該系列手機均能呈現清晰穩定且色彩一致的影像效果。

產品在外觀設計上貫徹「色彩律動」的時尚美學理念，將簡潔線條與層次豐富的色彩巧妙融合，打造出獨特而和諧的視覺識別。雙色漸變的中框設計進一步提升了整體的視覺質感，使手機兼具美學價值與功能性。系列最大的創新在於將AI技術深度融入影像處理流程。內置的AI輔助構圖功能能夠實時引導用戶進行更精準的構圖，而全面的影像優化工具則讓用戶可以在拍攝後輕鬆進行精修。從按下快門到最終呈現，整個創作過程得以一步到位，用戶無需複雜操作即可輕鬆呈現更具表現力、更精煉的視覺作品。

時尚耳機新風尚 FreeClip 2 S潮酷登場

FreeClip 2 S代表了華為在可穿戴設備美學設計上的新突破。設計團隊打破常規思維，將金屬流光質感與有機色調完美融合，推出星海藍與珠光銀兩款全新配色選擇。這些配色選項賦予用戶充分的個人化表達空間，讓每位使用者都能根據自身風格偏好進行選擇。

充電盒設計經過逾百道精密製造工序的打磨，不僅呈現出圓滿流麗的輪廓線條，更在功能層面實現了突破——內部可用空間相比前代產品擴大20%，為耳機和其他小型配件提供了更加寬裕的收納空間。升級版雲感C形橋採用親膚液態硅膠材質，結合光感紋理噴塗工藝，打造出獨特的金屬質感外觀，既保證了佩戴的柔軟舒適感，又展現出高端的視覺質感。

FreeClip 2 S經過22道精密的色彩調配與噴塗工藝精修，在視覺優雅與全天候舒適佩戴之間達成了完美平衡。配合開放式音效科技設計，該耳機為日常使用提供清晰的聽覺表現與通話品質，使時尚與實用性得到完美統一。

輕薄旗艦平板 MatePad Air激發創意生產力

MatePad Air在設計理念上專注於激發用戶創意並提升工作效率。平板機身厚度僅為5.3毫米，在保持輕薄特性的同時仍搭載旗艦級的強大性能配置。產品配備超清OLED PaperMatte柔光屏，這塊屏幕不僅能呈現生動絢麗的視覺效果，更提供了出眾的清晰度表現，為用戶的創意工作提供了理想的視覺環境。

MatePad Air延續華為一貫的時尚輕薄設計語言，提供精準的色彩還原能力。無論是辦公文檔處理、學習內容閱讀、專業內容創作還是娛樂消費，這塊屏幕都能帶來沉浸式的視覺體驗。平板內置了PC級別的生產力工具、專業繪畫軟件GoPaint以及集成的AI工具套件，幫助用戶更高效地完成各類工作任務，將創意想法快速轉化為具體內容，並能夠輕鬆呈現完整的解決方案。這些功能的有機結合實現了無縫的創意工作流程，將傳統PC才具備的生產力功能融入輕量化的移動設備形態之中。

全場景生態協同 連接無限可能

Pura 90s系列、FreeClip 2 S和MatePad Air三款產品並非各自獨立存在，三款設備通過華為的無縫協同技術，能在流動使用場景中為用戶帶來更加互聯、緊密且高效的體驗。用戶可以在手機上捕捉生活精彩瞬間，透過耳機實時分享語音內容，再在平板上進行創意編輯與呈現，整個過程中各設備之間的協作流暢順暢。

從拍攝、表達個人風格到創意迸發，華為全場景終端均可實現無縫協同，充分展現了該生態在連接、整合與效率方面的優勢。這種多設備協同的設計理念，正是華為建立以用戶為中心的完整產品生態的核心思想。