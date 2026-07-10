REDMI Note 17規格流出！最快7月中登場　Pro Max版電池容量過萬

在當前智能手機行業受困記憶體成本上漲的環境下，中階入門級手機越來越少。7月2日，小米集團合夥人、總裁、手機部總裁、小米品牌總經理盧偉冰宣佈REDMI Note銷量正式突破5億台，系列新機REDMI Note 17系列將於7月發佈，這款新機將是「26年中階手機新指標」。



根據目前的曝光消息，REDMI Note 17系列將分為標準版、Pro版以及Pro Max三條產品線，其中標準版與Pro版預計率先在7月發佈，而頂配版將作為後續壓軸機型單獨推出，以拉開產品節奏與市場熱度。

REDMI Note 17系列將分為標準版、Pro版以及Pro Max三條產品線，其中標準版與Pro版預計率先在7月發佈。（微博@盧偉冰）

REDMI Note 17

在標準版方面，Note 17的定位明顯偏向「基礎耐用型用戶」，整體策略較為保守但非常明確。該版本配備6.9英寸120Hz刷新率的1080P LCD螢幕，這是近年來中階機少見的LCD回歸方案，主打護眼與高性價比。

處理器方面，消息指該機將搭載驍龍6 Gen5/驍龍4 Gen4，屬於入門至中階的能效型平台。續航是標準版的重點配置之一，預計將內置約7000mAh級別大容量電池，強調長時間使用與低頻充電需求。外觀設計上則採用偏實用的小金屬風格DECO，整體定位更偏向長輩用戶、學生群體以及高頻戶外使用人群。

REDMI Note 17 Pro

Note 17 Pro版本則是本次Note 17系列的主力熱銷款，也是整體升級幅度最大的一檔。從配置來看，該版本搭載驍龍6 Gen5處理器，螢幕升級為6.83英寸120Hz 1.5K解析度OLED直屏，相較標準版在顯示素質上有明顯提升，兼顧清晰度與色彩表現。

REDMI Note 17 Pro晴空藍配色外觀展示：

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續航方面，該機進一步強化至9000mAh級別電池，針對重度使用場景進行優化。同時，該版本在功能完整性上也有明顯提升，加入滿級防塵防水能力以及抗摔結構設計，延續REDMI「耐用小金剛」的產品基因。

此外，Note 17 Pro採用矩陣式DECO設計，並配備對稱式大音量雙揚聲器，在影音體驗與外放表現上進一步強化，使其在日常娛樂與戶外使用場景中具備更強競爭力。整體來看，Pro版本更像是「耐用+續航+均衡體驗」的核心產品，是整個系列的走量版本。

REDMI Note 17 Pro Max

配置最硬核的Note 17 Pro Max或配備天璣7500處理器，搭載7英寸120Hz 1.5K OLED直屏，是REDMI首款7英寸級別直板手機，續航方面進一步突破至「萬級電池」容量級別，並支持100W快充，這也是REDMI首次在Note系列中引入如此大規模的電池方案，明顯主打續航與長時間重度使用需求。

影像系統方面則採用2億像素主鏡頭，強調高解析力與拍攝細節表現，同時機身結構升級為金屬中框，並繼續保留滿級防塵防水與抗摔能力。雙揚聲器同樣為對稱大音量設計，強化影音體驗。從整體定位來看，Pro Max並不以性能為核心賣點，而是圍繞「超長續航+大屏體驗+高像素影像+日常耐用」進行堆料。

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發佈日期

從發佈節奏來看，Note 17系列採取分階段上市策略，標準版與Pro版將率先發佈，用於快速佔領7月中階市場，而頂配版Pro Max則延後推出，作為系列的壓軸產品單獨釋放，以形成二次傳播熱度。

總體來看，REDMI Note 17系列標準版強調入門耐用與長續航，Pro版強調均衡體驗與全面升級，Pro Max則走極致大屏與超長續航路線，通過不同配置組合滿足差異化人群需求，感興趣的用戶不妨關注一下。

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