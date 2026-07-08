美國科學家製造出首個人造生命？能自主進食、生長和具備繁殖能力

撰文：快科技
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近日美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）的科研團隊正式對外公布，已經成功製造出全球首個具備自主進食、生長、繁殖能力的全人工合成生命體，命名為SpudCell。

這款人工合成生命體僅由約200個基礎分子搭建而成，形態原始度接近自然界的天然細菌，現階段基礎功能非常簡單，只保留了穩定進食和偶發自主繁殖的核心能力，幾乎沒有其他額外的複雜行為屬性。

美國明尼蘇達大學的科研團隊正式對外公布，已經成功製造出全球首個具備自主進食、生長、繁殖能力的全人工合成生命體，命名為SpudCell。（biotic.org）

全人工合成生命體研究報告：

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不要看它結構簡單，相關對照實驗數據顯示，SpudCell每12小時就可以完成一次完整的自主繁殖流程。

經過連續五代繁育迭代之後，它的生長速度逐代提升，單次繁殖產生的子代數量也同步上漲，甚至在食物匱乏的生存壓力環境下，它的生長競爭優勢表現得比常規環境下更加突出，直接驗證了自然界的自然選擇進化法則，完全可以適配這套完全人工搭建的人造生命體系。

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這項科研成果被業內視為人造生命領域的里程碑級重大突破，後續落地有望大幅推動合成生物產業發展，為靶向醫療、環境治理等多個前沿領域帶來全新的技術升級路徑，不過相關研究正式公開後，也第一時間在全球範圍內，引發了關於生物安全和倫理邊界的廣泛討論。

有部分持質疑態度的科學家提出，這款人造生命體本質上並不能算作真正意義上的獨立生命，核心原因是它完全依賴外部人工照料才能存活，完全不具備野外獨立生存的能力。

不過，這套質疑邏輯也遭到了大量業內研究者的反駁，他們認為自然界的新生人類嬰兒同樣完全沒有獨立生存能力，不能以此作為否定其生命屬性的評判標準。

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