Google推Video Remix功能 | Gemini Omni加持幾秒變出電影級短片

Google推Video Remix功能 | 近日Google正式宣佈為Google Photos（Google相簿）引入全新AI影片重製功能「Video Remix」，主打讓用家在幾秒鐘內，就能將一條普通影片蛻變成電影級數的精彩短片。



幾秒鐘打造電影級數的精彩短片。（Google）

平時用手機拍下不少生活短片，但每到要「剪片」放到社交平台分享時，總是被繁瑣的後期製作程序勸退。想學專業的Premiere Pro剪接，又要花費大量時間看教學影片。不過，Google日前就為各位帶來好消息，正式推出「Video Remix」功能，幫手一鍵「剪片」。

Google正式推出「Video Remix」功能，幫手一鍵「剪片」。（Google）

AI模型Gemini Omni加持，畫面更逼真

這次Google Photos推出的「Video Remix」功能，並非坊間常見的簡單濾鏡疊加，其背後是由Google最新研發的Gemini Omni多模態AI模型所驅動。Gemini Omni是之前Nano Banana以及Google Veo 3.1影片生成技術的繼任者。新模型最厲害的地方，在於能夠接收更廣泛、更複雜的指令輸入，並且對現實世界的物理定律（例如重力、動能等）有著更深厚的理解。這意味著AI在重新塑造影片、調整光影或加入虛擬物件時，畫面中的物理碰撞和動態流暢度會顯得更加自然，擺脫傳統AI生成影片常見的「膠感」與破綻。

一鍵玩轉藝術風、電影級補光，甚至可「分身」入鏡

用家只要打開Google Photos App，進入全新「建立（Create）」分頁，就能找到「Video Remix」專屬功能與豐富的範本庫。根據官方示範，該功能的操作非常直覺，主要亮點包括：

電影級光影重塑：如果拍片時室內環境太暗，或者戶外光線不理想，AI可以即時為畫面加入黎明晨光或黃昏落霞等自然光效，瞬間提升整段短片氣氛與質感。

場景任意變換：嫌原本背景太過單調？用家透過簡單的文字指令，要求AI將原本的背景完全替換成其他有趣的虛擬場景。

藝術風格濾鏡：功能提供水彩、原始素描及油畫等高階藝術風格，幾秒內即可將日常寫實短片轉化為動態藝術品。

數碼分身：用家甚至可以利用技術建立自己的虛擬化身，並將其無縫植入影片當中。

為了防止AI虛擬影片被濫用，Google表示所有透過「Video Remix」生成或修改的短片，都會自動嵌入由Google DeepMind研發的SynthID數碼水印，以明確標示該內容由AI創作。

AI付費訂閱用家獨享，歐美首波登場

這項技術已於2026年7月8日起陸續向全球用家推播。不過需要留意的是「Video Remix」暫時並非免費功能，只有訂閱Google AI Plus、Pro或Ultra的付費會員，且身處指定國家／地區的用家，才可體驗。而香港地區何時正式解鎖，有待官方進一步公佈。

來源：Google