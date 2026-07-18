DuckDuckGo 阻截 YouTube Ads｜主打私隱防護的 DuckDuckGo 瀏覽器最新版本中，推出內置 YouTube廣告封鎖功能，用戶毋須安裝任何擴充程式，開啟瀏覽器便能直接阻截影片前後的廣告，暢快觀看。此舉來得恰是時候，Google 現正積極削弱第三方廣告攔截工具之際，DuckDuckGo 反向出擊，將廣告封鎖功能預設啟用，向用戶提供另一個選擇。



Google強勢出擊 第三方廣告攔截器陸續失效

許多用戶習以為常的廣告攔截工具在Chrome上逐漸失效，正是在這樣的背景下，標榜用戶隱私和無縫體驗的DuckDuckGo瀏覽器找到了突破口。與其被動應對Google的限制，不如主動出擊，直接把廣告封鎖功能內置到瀏覽器本身，讓用戶無須額外配置即可享受無廣告的YouTube觀看體驗。

下載時也看到在安裝 Block 3rd-party trackers 的功能

內置廣告封鎖 無須額外安裝擴充程式

DuckDuckGo瀏覽器最新推出的YouTube廣告封鎖功能，已預設為啟用狀態。用戶只需將瀏覽器更新至最新版本，毋須進行任何繁複的設定，即可自動享受無廣告YouTube。這一點對於普通用戶來說尤為重要—不用研究如何安裝擴充程式，也不用擔心程式相容性問題，一切都在背後自動運作。

記者實測多條YouTube影片發現，真的完全沒有廣告出現，在影片進度也沒有黃色的廣告位，與YouTube Premium的UI一樣。

在不同作業系統上，用戶體驗略有差異。iOS、Windows及Mac用戶更新後已可直接使用。Android用戶則需稍候，官方表示將自動啟用該功能，目前階段可在設定選單中手動開啟。若用戶想隨時控制這項功能，可以輕鬆在設定中開關；桌面版只需點擊網址列的綠色盾牌旁邊的影片圖示，手機版則於選單中切換即可。

記者實測多條YouTube影片發現，真的完全沒有廣告出現，在影片進度也沒有黃色的廣告位，與YouTube Premium的UI一樣。

值得一提的是，用戶若習慣在手機上點擊YouTube連結，系統有可能自動跳轉至YouTube應用程式。若想充分利用DuckDuckGo的廣告封鎖功能，最佳做法是直接在DuckDuckGo瀏覽器內開啟YouTube網站。

不只是廣告封鎖 完整的反干擾保護體驗

DuckDuckGo的新功能並非孤立存在，而是其整體反干擾保護策略的最新一環。除了YouTube影片廣告，瀏覽器本身已能封鎖由追蹤器驅動的網頁廣告，阻止廣告在背景偷偷載入。同時，瀏覽器會自動處理Cookie彈窗，用戶無須逐一點擊同意或拒絕，減輕日常瀏覽時的煩擾。

此外，DuckDuckGo預設啟用Global Privacy Control（GPC）功能，向所有瀏覽的網站明確表示用戶拒絕個人資料被出售或分享。這些功能環環相扣，共同為用戶構建起一道隱私防護牆。用戶在DuckDuckGo上的每一次點擊、每一次瀏覽，都面臨更少的追蹤和干擾。

技術原理 社群力量推動持續更新

DuckDuckGo是如何做到封鎖YouTube廣告的？官方揭示了背後的技術邏輯。瀏覽器採用由uBlock Origin社群維護的過濾清單來偵測和攔截YouTube廣告。這些清單由活躍的開源社群不斷維護，定期更新以應對YouTube不斷變化的廣告投放方式。DuckDuckGo本身也會根據需要加入自家規則，以提升相容性、減少網頁破版的情況。

由於YouTube的廣告投放方式經常改變，社群維護的過濾清單必須持續更新才能保持封鎖效果。這意味著DuckDuckGo的廣告封鎖功能並非「一勞永逸」，而是需要不斷演進。官方也坦誠，由於這是新功能，若用戶在播放途中關閉廣告封鎖，瀏覽器會主動詢問是否提交匿名錯誤報告，透過蒐集用戶反饋來持續改善功能表現。

觀看體驗的代價 緩衝時間稍長

不過，天下沒有免費午餐。官方誠實地指出，由於廣告被攔截，YouTube影片在載入前可能會出現較長的緩衝時間。這是技術現實的代價—當廣告內容被移除後，原本用於廣告投放的伺服器資源配置也會隨之調整，有時候會影響影片本身的載入速度。用戶在享受無廣告觀看體驗時，需要為此付出微小的耐心成本。