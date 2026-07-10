香港小米近年積極引入大型家電，比如冷氣機及洗衣機等，雖然也有少數網民勸人淘水貨，但用家始終搶心電壓、插頭、去水、安裝，以及12年摩打保養等條件，最終選擇香港行貨。所以小米在7月又引入了2款新家電：米家前置式洗衣機 8kg賣點是超薄除菌、米家智能蒸氣空氣炸鍋7L則支援雙效蒸炸，即睇規格與格價整合。



米家前置式洗衣機8kg｜超薄機身與香港細樓匹配

米家前置式洗衣機8kg採用滾筒設計，最驚喜是機身僅厚421mm，極之慳位，切合香港細單位廚廁。機身雖細卻具備525立方毫米超大滾筒，兼享8kg大容量與強力洗滌系統，做到深層除菌清潔同時呵護衣物。米家前置式洗衣機8kg售價為HK$2,499，全面包辦送裝服務，2年全機與12年馬達保養

米家前置式洗衣機8kg｜高溫蒸氣除菌實用嗎？

米家前置洗衣機特設衛生程序，利用高溫蒸氣深入纖維，實現99.99%除菌除病毒，更有100%除蟎效果。操作方面配備彩色顯示螢幕，支援Mi Home App遠端控制與Google助理語音操作，適合懂得智能家區科技的年輕家庭。

7種穿著用品不能機洗？

不說不知，有6種衣物+1樣東西與洗衣機「八字不合」，若強行放入洗衣機清洗，不但會令物品損壞變形，更可能損害洗衣機，縮短機器壽命！



第1類禁忌｜羽絨衣物：機洗易結塊兼損機器（AI生成圖片）

❌ 應避免機洗的衣物與物品

．羽絨衣物：高速攪動會使羽絨擠壓結塊、失去保暖力，更可能導致電機過載損壞。

．羊毛衫：羊毛纖維收縮糾結，造成嚴重縮水、變形及起毛球，破壞質感。

．絲質衣物：導致磨損、起毛、勾絲破損，高溫與鹼性洗劑也會使其退色失去光澤。

．泳衣：洗衣機高速轉動、揉搓以及化學洗劑會破壞泳衣表面的防水與防曬塗層。



更多機洗禁忌請參考以下連結：

米家智能蒸氣空氣炸鍋7L｜蒸炸合一帶來甚麼好處？

另一新品：米家智能蒸氣空氣炸鍋7L結集氣炸與蒸煮於一身。機頂設有1.5公升大水箱，配合900W專業級技術，數秒噴出130℃細密蒸氣，加熱比傳統電蒸鍋快30%。利用蒸氣煎炸鎖住汁水，確保食材外酥裡嫩，宣傳口號像在看《中華小廚師》的對白，未用過都聽到想試。米家智能蒸氣空氣炸鍋7L則售HK$1,199

米家智能蒸氣空氣炸鍋7L｜日常使用／控制方便嗎？

新機備有7L容量及雙層烤架，設有7吋窗口，配合360度熱風免翻轉。內膽採用304不鏽鋼，支援HyperOS連線與App操控，可存取逾100個雲端食譜。更有1鍵烘乾防黴與1鍵除臭，抽出炸籃即自動斷電，保養極安全便捷。

消委會教路：兩個方法減低氣炸產生的致癌物👇

根據消委會的氣炸鍋安全測試報告指，部份生產商或代理商提供的食譜，丙烯酰胺的含量超出歐盟規定，但透過減少汽炸時間、降低溫度兩種處理後，發現同一款式的丙烯酰胺含量大幅下降，而且同樣低於歐盟標準。可見，使用氣炸鍋的方法是有機會減少產生致癌物，以下兩個方法都能適用在氣炸不同食物上，用作減低氣炸產生的致癌物：