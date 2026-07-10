三星新品曝光 | 三星（Samsung）年度重頭戲Galaxy Unpacked發布會已定於7月22日舉行，新機在發布前夕發生大規模洩漏。科技媒體Android Headlines日前獨家公開了全系列新品的官方渲染圖及詳細規格，當中包括萬眾期待的Galaxy Z Fold 8、Z Flip 8、Galaxy Watch 9以及Galaxy Watch Ultra 2。今次流出規格資料極具睇頭，以下即刻為大家盤點各款核心新機的重點升級與規格細節。



Galaxy Z Fold 8、Z Flip 8、Galaxy Watch 9以及Galaxy Watch Ultra 2。即將登場。（YouTube）

焦點主角：Galaxy Z Fold 8螢幕比例放大、極致輕薄化

今次流出陣容中最受矚目的必然是新一代大摺芒旗艦Galaxy Z Fold 8。據報道，為迎戰預計於9月登場的Apple iPhone Ultra，三星在Z Fold 8的機身比例上作出顛覆性的調整，整體視覺變得更短、更闊。

三星在Z Fold 8的機身比例上作出顛覆性的調整，整體視覺變得更短、更闊。（YouTube）

在螢幕配置方面，外螢幕改為5.5吋QHD+面板，外觀比例調整為16:10（與三星現行的平板電腦相同）。這項改動回歸了接近十年前傳統手機的日常手感，徹底解決過去幾代外螢幕過窄、單手打字容易誤觸的痛點。至於內螢幕則維持7.6吋QHD+面板，採用4:3比例。這種全新的「矮胖」設計帶來劃時代的操作邏輯：當用家展開手機時，螢幕預設即為橫向模式。用家在觀看影片、視像會議或處理多工處理時，內螢幕不再需要刻意手動旋轉手機，操作體驗更流暢。

內螢幕不再需要刻意手動旋轉手機，操作體驗更流暢。（YouTube）

除了螢幕比例的優化，Z Fold 8在機身工藝上亦迎來歷史性突破。新機展開時的厚度僅為4.5mm，摺疊時亦只有9.7mm。而重量方面大幅減輕至200克，比上一代更輕巧。

硬件方面，Z Fold 8將搭載最新一代Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy專屬晶片，配備12GB RAM，並提供256GB、512GB及1TB三種儲存容量選擇。續航力方面，機身內置更大型的4,800mAh電池，能輕鬆應付全日高強度使用，美中不足的是充電速度預計仍維持在較為保守的25W。顏色方面有奶油白（Cream）、石墨黑（Graphite）、雲霓紫（Lavender）以及官網獨家的開心果綠（Pistachio）。此外，消息透露三星亦正同步研發規格更頂尖的Galaxy Z Fold 8 Ultra，不排除屆時會實行雙旗艦策略。

重量方面大幅減輕至200克，比上一代更輕巧。（YouTube）

Z Flip 8與智能手錶陣容同步曝光

除了大摺芒外，小摺芒Galaxy Z Flip 8概念圖亦一併流出。外觀設計上與上一代高度相似，鏡頭及閃光燈排列未有明顯變更，但傳聞會改用全新設計的鉸鏈並進一步輕量化。受到全球RAM短缺影響，其硬件升級較為溫和，並會依據地區推出三星自家Exynos 2600晶片或高通Snapdragon 8 Elite Gen 5的雙版本。

穿戴式裝置方面，Galaxy Watch 9的外型基本沿襲Watch 8的經典設計，提供3種配色及兩種尺寸。而全新登場的Galaxy Watch Ultra 2則主打強悍運動風格，僅設47mm單一尺寸及兩種顏色。

全新登場的Galaxy Watch Ultra 2則主打強悍運動風格，僅設47mm單一尺寸及兩種顏色。（Android Headlines）

各大星粉與科技迷，記得留意7月22日Unpacked發布會的官方正式公布！