Samsung將推全球首款無摺痕卷軸手機！Galaxy Z Slide於2028上市

Samsung首款商用卷軸形態智能手機的量產計劃正式披露，該機型命名為Galaxy Z Slide，預計於2028年與Galaxy S28系列同期發布，成為全球首個明確量產時間節點的卷軸屏消費級旗艦產品。



當前摺疊屏市場競爭日趨激烈，中國大陸廠商持續擴大柔性顯示面板產能，對原有市場格局形成顯著影響。數據顯示，Samsung摺疊手機用柔性面板出貨量佔比已從2025年底的41.8%下降至2026年第一季度的27%，傳統摺疊形態的增長潛力趨於飽和。

Samsung首款商用卷軸形態智能手機的量產計劃正式披露。（YouTube@Multi Tech Media）

相較已成熟的摺疊鉸鏈方案，卷軸屏在機械傳動精度、柔性面板抗疲勞結構及連續拉伸工藝等方面面臨更高技術門檻。Samsung多年來在國際通信展多次展示卷軸概念原型，目前已進入產線適配準備階段。2026至2027年間，將分階段完成柔性OLED產線改造，以支持卷軸面板特有的動態拉伸製造流程，為2028年規模化量產奠定基礎。

Samsung推首款卷軸旗艦Galaxy Z Slide▼▼▼

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新機配備一塊10吋、16:9比例的卷軸式OLED顯示屏，像素密度達440.6ppi，並搭載自適應張力電機系統，確保屏幕在完全展開狀態下保持全程平整、無褶皺、無起伏。整機定位為頂級商務與影音融合型旗艦，兼顧日常攜帶的便攜性與大屏場景下的生產力表現。

放眼行業現狀，雖已有多個品牌推出卷軸形態實驗室樣機，但尚未有廠商實現真正意義上的商用落地。若Samsung按計劃於2028年如期上市該產品，將率先確立卷軸屏終端市場的先發優勢，並有望主導相關硬件架構與顯示技術標準的演進方向。

根據長期技術路線規劃，Samsung還將在2030年推出第二代卷軸機型，在材料、結構與交互邏輯層面進一步升級，持續強化其在柔性顯示領域的技術領導地位。

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