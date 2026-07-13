Tesla Cybercab | 近日特斯拉（Tesla）發佈的《2025年影響力報告（Impact Report）》首度披露其硬件配置，更展示了特斯拉如何透過革命性的製造工藝，將生產成本壓至新低。這款全無軚盤及腳踏的雙座車型，正一步步將科幻電影中的未來出行場景變成現實。一起來看看這次又有甚麼新料。



這款專為Robotaxi打造的車型將重新定義共享出行。（Tesla）

顛覆傳統效能：每度電可行近10公里

據報告披露，Cybercab將基於特斯拉全新一代平台，並配備超高效的嶄新動力系統。官方預計，其能源效益將達到驚人的每千瓦時（度）最少6.1英里（約9.8公里）。與現時市面上的電動車對比，Cybercab的能源效益不僅遠遠拋離起亞EV6、現代IONIQ 5等對手，更超越自家Model Y AWD（約6.9公里/度）。

顛覆傳統效能：每度電可行近10公里。（Tesla）

若然最終量產能達到此標準，Cybercab將毫無懸念成為全球能源效益最高的量產電動車。高能源效益帶來的直接好處是更低的每英里能源成本，以及比Model 3及Model Y減少近三分之二的溫室氣體排放。為實現這個目標，特斯拉更專門開發全新驅動單元，大幅度減少對昂貴及稀缺礦物材料的依賴。

48V架構能更高效地為車輛供電。（Tesla）

硬件革新：承繼Cybertruck基因，運算能力全方位升級

在硬件架構上，Cybercab可謂與Cybertruck一脈相承，它整合多項特斯拉自主研發的頂尖技術：

Cybercab可謂與Cybertruck一脈相承，它整合多項特斯拉自主研發的頂尖技術。（Tesla）

4680圓柱電池：提供更佳的能量密度與成本效益。

線控轉向（Steer-by-Wire）與48V低壓架構：摒棄傳統12V-16V系統，48V架構能更高效地為車輛供電，並大幅減輕線束重量及簡化佈線。車內同時配備一塊48V低壓鋰電池及一套400V高壓動力電池。

超強FSD大腦：作為一部SAE L4級自動駕駛的士，Cybercab配備了性能超越目前所有消費級特斯拉車款的FSD自動駕駛電腦，配合雙GPS定位系統，確保車輛擁有極致精準的定位與環境感知能力。

造車工藝再進化：免噴漆、拆箱式同步組裝

為了將Robotaxi的成本降至最低並實現大規模量產，特斯拉對生產線引進名「Unboxed（拆箱式）」的創新製造工藝。有別於傳統汽車生產線的順序組裝，Unboxed工藝允許多個模組同步進行製造，最後再進行整車裝嵌。這不僅能大幅縮減廠房佔地面積，更能顯著提升生產效率。

特斯拉表示，車輛使用輕量化反應注塑成型車身面板，因此無需傳統噴漆車間。（Tesla）

其次，Cybercab的外殼採用輕量化「反應注塑成型（RIM）」車身面板。這項專為Cybercab開發的技術，會在注塑過程中直接將顏料混入物料內部，車輛完全不需要再經過傳統、耗時的噴漆工藝，將原本需數小時的生產週期壓縮至短短幾分鐘。

量產實測正式開展：告別軚盤的時代已經來臨

就在近日，特斯拉首次在美國德州奧斯汀公開測試量產版Cybercab。測試車輛徹底移除軚盤、加速腳踏及煞車腳踏。未來的交通出行方式，或將由這款沒有軚盤的雙座小車重新定義。