Tesla Cybertruck獲IIHS最高安全評級　撞擊測試6項全優同級唯一

近日，美國公路安全保險協會（IIHS）發布最新一期車輛安全評測結果，Tesla Cybertruck斬獲最高等級的 「頂級安全之選+（Top Safety Pick+）」 認證，成為目前全尺寸皮卡（農夫車，美式Pick-up貨車）類別中唯一拿到該最高評級的車型。



在IIHS全部六項基礎碰撞測試中，Cybertruck均拿下最高的 「優秀（Good）」 評級，覆蓋駕駛員側與乘客側25%小偏置正面碰撞、新版側面碰撞、車頂強度、頭枕與座椅等核心項目。

在IIHS全部六項基礎碰撞測試中，Cybertruck均拿下最高的 「優秀（Good）」 評級。（iihs.org）

其不鏽鋼硬殼式車身結構在碰撞中保持了極高的乘員艙完整性，關鍵結構侵入量控制在極低水平，對前後排假人的頭部、胸部、下肢等關鍵部位的保護均達到最優標準；車頂強度測試中，車輛承壓載荷遠超評級最低要求，側翻場景下的乘員保護能力突出。

Tesla Cybertruck在6項撞擊測試中獲全優成績▼▼▼

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主動安全性能是登頂最高評級的核心支撐，Cybertruck全系標配的自動緊急制動系統，在車輛追尾預防、日間與夜間行人探測、騎行者識別等測試場景中均獲得 「優越（Superior）」 評級，可在多工況下提前識別障礙物並觸發有效制動。

此外，車輛大燈系統也憑藉均衡的照射範圍與防眩目表現，滿足最高評級的照明標準。

作為全球認可度最高的民用車輛安全認證之一，IIHS「頂級安全之選+」 評級門檻嚴苛，要求碰撞項目全優、主動安全與照明系統同步達標。

此前全尺寸皮卡受車身結構與定位限制，多數車型僅能拿到更低一檔評級，Cybertruck是該品類首款登頂最高評級的車型，打破市場對皮卡安全性能弱的固有認知。

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