雪櫃夏日使用禁忌與貼士｜盛夏氣溫飆升，家中的雪櫃必須加倍運轉以保持低溫，確保食物不會腐壞變質。正如我們在酷熱天氣中需要採取額外措施來保持身體涼爽和補充水份，雪櫃在夏季同樣需要得到妥善照顧，以便高效運作並安然度過炎熱季節。若不加以留意，雪櫃可能會因過度負荷而發生故障。因此，了解如何在夏季正確使用和維護雪櫃，對於保護家中食物安全和延長電器壽命至關重要。



留出散熱空間 讓雪櫃能夠有效通風

雪櫃需要充分的空間才能正常運作。其冷卻系統的工作原理是從雪櫃內部吸收熱量，然後將這些熱量排放到周圍環境中。若周圍空間不足，無法有效排出熱量，這些熱氣就會積聚在雪櫃周邊，導致內部溫度上升，進而迫使壓縮機不斷運作以維持所需的低溫。

為了確保空氣能夠充分流通，應該在雪櫃周圍預留至少5厘米的通風空間。此外，放置雪櫃的位置同樣重要。應該避免將雪櫃靠近爐灶或暖氣片等熱源位置，因為這些熱源會進一步增加雪櫃的工作負擔。選擇一個遠離廚房熱源、通風良好的位置放置雪櫃，是保持其高效運作的基本前提。

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避免將熱食直接放入 給食物適當的冷卻時間

在炎熱天氣中，許多人會想把剛煮好的熱食直接放入雪櫃以加快冷卻速度。然而，這個做法應該盡量避免。將熱食直接放入雪櫃會導致雪櫃內溫度上升，創造出適合細菌繁殖的環境，並可能使其他食物進入危險溫度區間，威脅食物安全。

正確的做法是先將熱食放在冰浴中冷卻，或使用冷卻盒等工具，待溫度下降至室溫後再放入雪櫃。這樣既能保護雪櫃的運作效率，也能更好地保障食物安全。

設定適當溫度 用溫度計確認冷度

許多人只是憑猜測調整雪櫃的溫度控制器，實際上應該使用溫度計定期檢查雪櫃的實際溫度。雪櫃的最佳運作溫度應該維持在攝氏3度至5度之間。若發現溫度過高或過低，就需要進行調整。溫度設定過低會造成能源浪費，而溫度過高則會影響食物的新鮮度和安全性。

對於配備智能功能的雪櫃，用戶可以透過手機應用程式遠端控制溫度設定。這項功能在夏日酷熱時特別有用，即使外出時也能確保雪櫃保持適當溫度，避免食物變質。

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檢查門邊膠邊 確保密封效能完好

雪櫃門邊的橡膠密封條若出現磨損老化，就會導致冷氣洩漏，同時允許熱氣進入。這會迫使雪櫃更加費力地維持內部低溫。檢查密封效能的方法很簡單，只需將一張紙片夾在關閉的門邊。若紙片被牢牢夾住無法輕易拉出，說明密封條仍然完好；反之若紙片輕易滑落，則表示密封條已經損壞，需要進行更換。

減少開關冰箱次數，就能降低耗電量。

減少開啟次數 每次開門都會影響內部溫度

在準備餐食時，許多人習慣多次打開雪櫃，逐次取出所需的食材。然而，每一次打開雪櫃門，都會導致冷空氣洩漏，進而需要壓縮機再次運作以恢復溫度。在夏日炎熱天氣中，這種頻繁的溫度波動會加重雪櫃的工作負擔。

養成良好習慣，在打開雪櫃前先想清楚需要取出哪些食材，然後一次性取出所有所需物品，可以有效減少開啟次數。這樣既能保持雪櫃內部溫度穩定，也能降低壓縮機的運作頻率。