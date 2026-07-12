內地家用飲水機短路起火　兩貓不幸罹難　家電安全貼士不能忽略

內地近日發生一宗震驚網絡的家居火警事故。一棟裝修僅兩年的住宅因室內飲水機突然自燃，導致整個家居被濃濃的煙霧薰黑。更令人悲痛的是，屋主當時並不在家，室內飼養的兩隻寵物貓咪在火災中不幸喪生。電器安全隱患不少人都會忽略，尤其是即熱式飲水機等高功率設備的潛在危險。



新裝修住宅因飲水機起火嚴重受損

事件發生於內地一間剛裝修完成不久的住宅。事發當日屋主外出不在家時，家中的飲水機突然自燃著火，導致整個居室被黑煙薰得面目全非。所幸火勢因室內氧氣逐漸耗盡而自行熄滅，但家中飼養的兩隻貓咪卻在濃煙中不幸遇難。

屋主事後發現，即便家中裝設了煙霧報警器，也未能有效預防或及時阻止這場災難。為了維護自身權益，屋主目前正準備採取法律行動，對涉事飲水機的製造商以及物業管理公司進行追究。涉嫌引發火災的飲水機經網民確認後，疑似是內地品牌蘇泊爾旗下的即熱式飲水機型號。事件曝光後，大量網民表示對逝去的寵物感到遺憾，同時對該款電器的安全性提出質疑。

即熱式飲水機為何危險 短秒內功率飆升引發自燃

即熱式飲水機因其「秒速出熱水」的特點在市場上頗受歡迎。然而，正是這種特殊的工作原理為安全隱患埋下了伏筆。與傳統飲水機不同，即熱式水機的待機功率極低，但一旦按下出水按鍵，其功率會在極短時間內從幾瓦瞬間飆升至1500至2200瓦以上。這種爆發型的高功率運作模式一旦發生故障，起火的速度和猛烈程度往往遠超傳統飲水機。

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即熱式飲水機的自燃危險主要源於以下幾個方面。首先是水電分離結構的失效，該類飲水機的加熱原理是讓水流在極細的管道內與高壓電路接觸進行加熱。若製造工藝不精良、管道因長期受熱而老化變形，或者未能定期清除水垢導致管道破裂，內部食水便會滲漏並直接滴落到電路板上，瞬間引發高壓短路或產生電弧，足以點燃周圍的塑膠外殼。

此外，拖板超載與插頭接觸不良亦是環境因素引發的火災隱患。許多用家習慣將即熱飲水機、電磁爐、微波爐等多個高功率電器同時插在廚房的同一個電源拖板上。當即熱水機啟動時，瞬間電流可高達10安培。若使用的是未經認證的劣質拖板，或插頭與插座之間因變形而接觸不良，就會在插腳位置產生極大的接觸電阻，導致局部積熱，最終引發拖板起火。

家居電器防火守則 出門必須拔掉非必要插頭

事件發生後，受害屋主在悲痛之餘提出了重要的家居安全提醒。屋主在網上呼籲所有住戶，出門前必須提高警覺，養成良好習慣：「出門真的能拔的插頭都要拔了，只要是帶電的東西都有起火的風險。」對於長期不使用的電器或計劃外出一段時間，應該將非必要的電器插頭完全拔除，切斷電源供應。

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本港消防處和機電工程署等官方機構亦多次公開宣導，「出門掹插頭」是預防家居電氣火災最根本、最有效的習慣。許多電器在表面關機後，只要插頭仍然插在牆上插座中，其內部的變壓器（俗稱「火牛」）依然處於微弱的連線通電狀態。一旦遭遇暴雨天氣導致的潮濕環境，或電網電壓出現波動，這些待機的電器仍然存在短路著火的風險。因此，在長時間外出、旅遊出發前，應該果斷地將所有非必要的電器插頭全部拔除。

三大高危家電 無人看管時絕對禁止長時間開啟

除了即熱式飲水機外，專家警告另外三類高危家電在無人看管或就寢時絕對不可以長期開動，必須隨時關閉電源。

抽濕機和冷氣機等帶馬達壓縮機設備是第一類高危電器。這類設備在長時間高負荷運作時，內部馬達容易過熱。如果機器內部的濾網因為長期使用而積聚大量塵埃，並吸附環境中的濕氣，這些濕潤的塵埃就會瞬間轉變成導電體，引發電路放電和短路。為了預防這種情況，用戶絕對不可以在無人留守家中時讓這類電器全日運作，並且應該定期（大約每兩周）清洗濾網，同時確保機身周圍留有充足的散熱空間。

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手機充電頭和外置變壓器等電流儲能與變壓設備是第二類高危電器。香港許多人習慣將變壓器或電源拖板常年開啟，24小時保持通電狀態。然而，劣質或已經老化的變壓器內部元件在長期高壓下極易被擊穿或損壞，嚴重時甚至可能引發內部鋰電池爆炸。用戶應該在電子設備充滿電或關機後立即拔下插頭。如果發現變壓器摸起來異常溫熱，或散發出奇怪異味，應該立即停止使用並更換新的變壓器。

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電暖爐和電熱水壺等高功率熱能發熱電器是第三類高危電器。這類設備的瞬間耗電量極為巨大，通常高達1000至2000瓦以上。若與其他電器共用電源拖板，極易令線路超出安全負載；一旦溫度控制跳掣失效，就會導致自燃。為了確保安全，這類高功率電器必須直接插入牆身上的獨立插座，絕對禁止使用電源拖板進行「駁上駁」式的串聯連接。此外，電器周圍1公尺範圍內切勿放置棉被、紙箱等易燃物品。