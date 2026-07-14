每一雙經典籃球鞋背後，都隱藏著一段時代的記憶。Jordan Brand 與音樂串流平台 Apple Music 日前宣佈推出全新系列節目《Retro Sounds》，將享譽全球的 Jordan Retro 鞋款與其誕生年代的標誌性音樂及文化時刻相結合。透過精心策劃的音樂選曲、評論解說與故事敍述，這個獨家節目將帶領聽眾深入了解每款傳奇波鞋的文化背景，探索音樂、藝術與潮流設計如何交織成永恆的文化符號。



波鞋配樂 跨越時代的文化對話

Jordan Brand 與 Apple Music 的合作創意來自於一個簡單卻深刻的觀點—每一個時代都有屬於自己的音樂旋律，而每一雙經典波鞋也都承載著其所在年代的文化內涵。《Retro Sounds》系列節目正是基於這個想法而生，旨在透過音樂的語言，將波鞋設計的靈感來源、藝術表達與社會背景完整呈現出來。

該系列由 Jordan Brand 的 DJ 團隊和潮流文化引領者精心策劃，每一集都從全新的角度詮釋品牌最受歡迎的鞋款。節目不僅僅是播放音樂，而是透過嚴選的歌曲、深入的解說與引人入勝的故事講述，揭示那些將經典產品轉化為恆久文化象徵背後的深層創意能量。

Apple Music 獨家內容 高保真音樂體驗

作為 Apple Music 持續擴充獨家內容的一部分，《Retro Sounds》系列將為訂閱用戶帶來專業級的音樂體驗。每一集節目播出後，都會配套推出由 DJ 特別混音版本，聽眾可以在 Apple Music 上獨家點播收聽，體驗業界領先的音質標準。

Apple Music 透過這項合作，進一步深化其作為音樂文化平台的定位。該平台不僅致力於將聽眾與歌曲相連，更重要的是將他們與歌曲背後的故事、藝術家的創意世界以及文化時刻緊密聯繫起來。《Retro Sounds》系列加入了 Apple Music 不斷成長的獨家內容陣容，包括 Apple Music Radio 首播節目、藝術家精選歌單以及深度訪談等，體現了該平台更廣闊的文化使命。

首檔節目 Air Jordan 3 重溯1988年音樂風景

《Retro Sounds》系列首期節目將聚焦於經典的 Air Jordan 3 True Blue 鞋款。這一集將由 DJ Chase B 和 Manny Peralte Jr. 擔綱主持，帶領 Apple Music 聽眾穿越時光隧道，回到 1988 年，探尋那個年代的音樂風貌與文化氛圍，以及這些元素如何塑造了 Air Jordan 3 在波鞋歷史上的傳奇地位。

首期節目將於香港時間 7 月 16 日（週四）早上 5 點在 Apple Music 1 獨家免費直播。直播結束後，聽眾可隨時透過 Apple Music 訂閱服務點播收聽完整節目內容，並獲取配套的 DJ 混音版本，進一步沉浸在精心打造的音樂世界中。

持續創新 挖掘經典鞋款的文化層面

隨著《Retro Sounds》系列的不斷發展，未來的節目將陸續呈現更多經典 Jordan 鞋款的故事。每一集都將透過不同的藝術家、音樂場景與精選配樂，重溫那些在文化史上留下深刻印跡的傳奇波鞋。Jordan Brand 與 Apple Music 的這次合作，邀請全球聽眾超越對產品本身的認識，進一步探索那些賦予這些鞋款真正意義的重要文化時刻。

這個系列的推出標誌著時尚與音樂領域的又一次跨界合作，展示了當代品牌如何透過多元的文化表達方式，與受眾建立更深層的情感連結。