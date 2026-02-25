ROG 20週年｜爆發創新精神 小島工作室加持ROG Flow Z13-KJP

自 2006 年品牌創立以來，ASUS 旗下的 Republic of Gamers（ROG）一直以極致性能與前衛設計，深耕全球電競玩家的心 。踏入 2026 年，ROG 正式迎來品牌發展的 20 周年里程碑。

作為電競硬件領航者，ROG 於今年第一季再度突破傳統框架，與傳奇遊戲製作大師小島秀夫帶領的 Kojima Productions 強強聯手，推出震撼業界的聯乘旗艦——ROG Flow Z13-KJP 。這部匯聚頂尖技術與藝術靈魂的二合一手提電腦，將與同樣搭載 ROG Nebula Display 霓真技術的 ROG Strix 系列，共同定義新一代的遊戲體驗新標準 。

ROG 20周年最大焦點：ROG Flow Z13-KJP — 小島工作室聯乘之作

當電競領導品牌遇上遊戲界的美學大師，誕生的作品絕非單純的規格堆砌。作為 20 周年的頭號賀禮，ROG Flow Z13-KJP 的外觀設計由 Kojima Productions 藝術總監新川洋司（Yoji Shinkawa）親自操刀 。新川大師曾一手打造《Metal Gear Solid》系列及《Death Stranding》的視覺神話，這次他將小島工作室吉祥物「Ludens」的太空衣元素完美植入機身 。1.75kg 的輕量化 CNC 銑削鋁材機身，配以碳纖維點綴與華麗的金色配色，讓整部手提電腦宛如一件來自近未來的戰術裝備 。

為了帶給玩家最完整的收藏價值，這部限量之作不僅隨機附贈專屬收藏盒、特別版電源轉換器，連內置的軟件體驗也深度定製 。當玩家啟動電腦，映入眼簾的是專為此型號設計的特別版 Armoury Crate 介面主題，從視覺到觸覺都充滿了小島秀夫式的敘事感 。當然，少不了隨機附上《死亡擱淺 2：冥灘之上 》PC 版遊戲，玩家可以用ROG Flow Z13-KJP 大玩小島工作室最新大作。

在創新的結構下，ROG Flow Z13-KJP 隱藏著令人驚嘆的AI 性能怪獸。它搭載了最新的 AMD Ryzen AI MAX+ 395 處理器，具備 16 核心 32 執行緒的強大運算力，且 NPU 算力高達 50TOPS 。最具革命性的設計在於其 AI 處理器應用了統一的四通道記憶體技術，允許 CPU 和 GPU 核心共享存取高達 128GB 的 LPDDR5X RAM 。這種設計大幅降低了延遲，實現了過去手提電腦難以想像的高頻寬與高性能表現，無論是 3D 渲染還是執行 AAA 級遊戲大作，都能游刃有餘 。

面對如此密集的運算需求，ROG 智能散熱技術再次進化 。工程師為其配置了升級的不鏽鋼散熱通道，並應用液態金屬提升熱傳導效率，配合第二代 Arc Flow Fans，即使在極限負載下也能維持超靜音運作，確保玩家能全身心投入遊戲世界，不被風扇噪音干擾 。

打機除了硬件要夠強大推動遊戲本身外，玩家也對螢幕表現有極大的要求，ROG 最新的Nebula Display 霓真技術，高達240hz疾速更新率，以及3ms反應時間，令ROG Flow Z13-KJP和ROG Strix電競手提電腦也有極出色的螢幕表現。

ROG Strix Scar 18 —— 視覺與效能的終極霸主

如果說 Flow Z13-KJP 是效能與藝術的結合，那麼 ROG Strix Scar 18 就是純粹力量的象徵 。這部定位為專業玩家首選的 18 吋巨獸，搭載了代表現今視覺巔峰的 2.5K Nebula HDR Mini LED 螢幕，支持 240Hz 高刷新率並通過 Pantone 認證，將 ROG Nebula Display技術發揮到極致，提供近乎真實的色彩深度與動態範圍 。

在性能配置上，SCAR 18 最高採用了頂級的 CU9-275HX 處理器配搭 NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡，足以橫掃目前市場上所有遊戲需求 。為了讓玩家能更靈活地管理硬件，ROG 推出了最新的 Q-Latch 底蓋設計，玩家無需複雜工具即可輕鬆打開機身，自行升級 RAM 和 SSD 。機身上更配備了專屬的 AniMe Vision 顯示器，讓用戶可以自由製作個人化動畫，展現獨一無二的玩家態度 。

散熱方面，SCAR 18 採用了頂級的三風扇散熱技術，結合點對點的夾層熱導板，並在 CPU 與 GPU 上同步應用了 Conductonaut Extreme 液態金屬技術 。這種全方位的冷卻方案，確保了其強悍硬件在長時間滿載運作時，依然能穩定發揮最高輸出 。

ROG Strix G16 —— 專為新世代而生的電競美學

針對追求平衡性能與個性風格的玩家，ROG Strix G16 同樣展現了不妥協的創新基因 。它同樣配置了深受好評的 ROG Nebula Display 霓真技術螢幕，2.5K 分辨率配合 240Hz 刷新率，為競技類遊戲提供流暢無比的視覺反饋 。在外型設計上，Strix G16 最吸引眼球的莫過於機底全環繞式的 Aura RGB 燈效，當燈光與遊戲節奏同步跳動時，整個桌面環境瞬間轉化為充滿電競氛圍的舞台 。

規格方面，最高配備了 CU9-275HX 處理器與 RTX 5080 顯示卡，並內建 1TB 的 PCIe 4.0 SSD（預留雙插槽），效能同樣不容小覷 。為了簡化維護流程，Strix G16 同樣導入了 Q-Latch 免工具底蓋設計，配合三風扇散熱系統與液態金屬技術，讓玩家能以最輕鬆的方式保持手提電腦的最佳競技狀態 。

