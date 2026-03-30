華碩ASUS Zenbook香港發佈｜超輕量首採陶瓷鋁合金與強效AI性能

華碩ASUS Zenbook香港發佈｜華碩最新於香港公布新一代 ASUS Zenbook 系列，包括採用雙螢幕設計的 Zenbook Duo、主打纖薄的 Zenbook S 系列，以及追求極輕機身的 Zenbook A 系列。除了效能常規升級，更在材質工藝取得突破，並全面強化 AI 運算性能，為用家帶來更實用、輕便的工作裝置。



ASUS Zenbook引入了Ceraluminum 高科技陶瓷鋁合金，高硬度與鋁合金的輕量優點結合

高科技陶瓷鋁合金機身

ASUS Zenbook 系列機身引入了華碩研發的 ASUS Ceraluminum 高科技陶瓷鋁合金，成功將陶瓷的高硬度與鋁合金的輕量優點結合，使機身在維持纖薄設計的同時，大幅提升結構耐用性。相比傳統鋁合金可以有更卓越的防刮及抗污性能，對頻繁外出攜帶的磨損，保持外觀潔淨。此外，特殊化學處理工藝令每部產品都具備獨特的觸感與配色。

ASUS Zenbook系列機身仍然超薄

ASUS Zenbook DUO 雙螢幕設計

雙螢幕設計提升多工效率

榮獲 iF 金獎 ASUS Zenbook DUO (UX8407) 是本次發佈會焦點，其升級的隱藏式轉軸將兩塊螢幕間隙縮小了70％，當螢幕完全攤平後，兩塊14吋屏幕能無縫整合，提供接近20吋的寬廣視野。這一種設計方式，可以讓專業人士在處理多重任務、編寫程式或影像編輯時，能同時顯示更多視窗，顯著提升工作效率。機內核心規格方面，Zenbook DUO 最高搭載 Intel Core Ultra X9 388H 處理器，內建 Intel Arc 繪圖晶片，提供高達 50 TOPS 的 AI 算力。其配置的兩塊 3K 解析度 ASUS Lumina OLED 螢幕，具備 144Hz 更新率及 1000 nits 最高亮度。機身內部配置雙風扇散熱系統及 99Wh 特大容量電池，單次充電最長提供18小時續航力，而機身重量僅為1.65kg。

全新Zenbook夠輕量，方便用家隨時公幹、旅行攜帶工作

纖薄機身兼顧長效續航力

針對用家流動式辦公需求，Zenbook S 系列提供了14吋及16吋選擇。新一代 Zenbook S14 (UX5406) 厚度僅1.1cm，重量1.2kg。搭載 Intel Core Ultra 9 386H 處理器，其 NPU 效能較上一代提升約40％。搭配 77Wh 電池，續航力最長可達27小時。而 Zenbook S16 則搭載 AMD Ryzen AI 9 465 處理器，同樣具備 50 TOPS 的 AI 運算能力，在提供大螢幕視覺體驗的同時，重量僅1.5kg。

Zenbook S 系列

Zenbook A 系列

至於追求極致輕量化的 Zenbook A 系列，Zenbook A14 (UX3407) 以990g機身重量成為系列之冠。其核心採用 Snapdragon X2 Elite 處理器，內建 80 TOPS AI 算力，並將續航力提升至驚人的33小時。首次推出的 Zenbook A16 則成功將16吋屏幕與1.2kg輕巧機身結合，實現了大螢幕與便攜性的平衡點。

GoPro 合作的 ProArt GoPro Edition

專業創作結合影像生態系統

華碩同場展出了與 GoPro 合作的 ProArt GoPro Edition，新機預裝 ASUS StoryCube 應用程式，支援 GoPro 雲端同步與三百六十度影片管理，優化了從拍攝到後期編輯的流程。硬體配置最高搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 處理器、NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡及 128GB RAM，能應對高解析度影片剪輯與複雜渲染任務。

全新 ASUS Zenbook 系列及 ProArt 聯乘型號現已於香港正式開賣或接受預購。由即日起至4月30日，購買指定型號即可獲贈如藍牙喇叭、無線耳機或鍵盤滑鼠套裝。

