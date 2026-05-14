ASUS ExpertBook Ultra 香港登場｜0.99kg極致輕薄＋頂級 AI 效能
ASUS ExpertBook Ultra 香港登場｜隨著 2026 年數位轉型進入新階段，AI PC 已不再是口號，而是專業人士手中真正的生產力引擎。ASUS 早前於香港盛大舉行發布會，正式揭曉了被冠以「業界旗艦（The Flagship of the Industry. Period.）」稱號的全新商務筆電 —— ASUS ExpertBook Ultra 。這款筆電以「零妥協」理念，挑戰物理限制，將 0.99 公斤的羽量級身軀與工作站級的 50W 效能完美結合 。
1. 極致輕薄工藝：航太級材質與 9H 陶瓷塗層
對於需要頻繁出差或穿梭於會議間的高階主管而言，重量與耐用度是首要考量。
ASUS ExpertBook Ultra 以僅 0.99kg 的起始重量與 10.9mm 的極致纖薄機身令商務用家更為便攜，外殼採用整塊廣泛應用於 F1 賽車的 AZ31B 鎂鋁合金經精密 CNC 加工製成，相較標準鋁合金重量減輕達 34% 並提供卓越結構強度。此外，機身表面導入 9H 硬度奈米陶瓷技術（PEO 製程），其抗刮與耐磨能力比業界標準高出 5 倍，確保用家即使不使用電腦包保護，也能長久維持純淨專業的外觀 。
2. 50W TDP（Thermal Design Power，熱設計功耗）突破超薄筆電極限
傳統 1kg 以下的輕薄筆電通常會為了散熱而犧牲效能，但 ExpertBook Ultra 打破了這個魔咒。
透過革命性的 ExpertCool Pro 散熱系統（配備 97 片液晶聚合物扇葉、0.1mm 超薄散熱鰭片），這款筆電在 Turbo 模式下可無限持續維持 50W CPU TDP，且在標準運作下噪音低於 28dB，安靜得如同在圖書館 。
硬體規格更是堆料到極致：
CPU：最高搭載 Intel Core Ultra X9 388H（Series 3），具備 16 核異質架構 。
AI 算力：專用 NPU 提供 50 TOPS 算力，整體平台算力高達 180 TOPS，是真正的 Copilot+ PC 。
圖像效能：內建 Intel Arc B390 顯示核心，其圖形效能甚至優於運行於 30W TGP 的獨立顯卡 NVIDIA RTX 4050 約 35% 。
儲存革命：搭載 PCIe Gen 5x4 SSD，讀取速度高達 14,090 MB/s，比 Gen 4 SSD 快了整整兩倍 。
3. 視聽巔峰：全球首款 14 吋 3K Tandem OLED
頂級螢幕：配備全球首款 14 吋 3K Tandem OLED 觸控螢幕 ，雙層發光結構提供 1400 nits 峰值亮度並節省 40% 功耗，有效延長壽命並防止燒屏 。
極致抗眩：ASUS 將 Corning Gorilla Glass Victus（提供卓越抗摔與抗刮能力）與 Gorilla Glass Matte 結合，反光率僅 19GU（削減 80% 眩光），提供如紙張般舒適的觀感並減輕眼部疲勞 。
沉浸音效：搭載 6 喇叭 Dolby Atmos 系統，峰值音量達 95dB，滿足高品質會議與娛樂需求 。
4. 極致安全：「企業級防護」
韌體防禦：符合 NIST SP 800-193 標準，支援自我修復 BIOS 。
雙重識別：整合紅外線臉部識別、指紋辨識及實體鏡頭遮罩 。
晶片級安全：內建 Microsoft Pluton 架構與獨立 TPM 2.0 晶片，從底層守護數據 。
5. 彈性電力：26 小時續航與行動快充
長效續航：採用 70Wh 高密度電池（2S2P 架構），提供長達 26 小時影片播放電力 。
快充與補給：30 分鐘可充至 50% 電量 ，並支援 5V-20V 充電，出門在外可用一般手機行動電源補充電力 。
此外再來看看香港登錄的價錢：總共分為四大版本
Ultra 5 / 16GB / 512GB (Polymer OLED)：HK$17,998
Ultra 7 / 32GB / 1TB (Polymer OLED)：HK$22,998
Ultra X7 / 32GB / 1TB (Tandem OLED)：HK$24,998
Ultra X7 / 64GB / 2TB (Tandem OLED)：HK$27,998
總結：商務筆電的「終極答案」？
ASUS ExpertBook Ultra 不僅是一台筆電，更是針對未來 AI 辦公場景精密打造的關鍵資產。它同時實現了 0.99kg 超輕量、50W TDP 頂尖效能、以及符合 NIST 標準的安全防護，徹底消除了「輕薄 vs. 強大」的二選一難題 。對於追求極致、拒絕妥協的 IT 專家與企業領袖來說，這就是當前市場上的唯一選擇。
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