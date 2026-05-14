ASUS ExpertBook Ultra 香港登場｜0.99kg極致輕薄＋頂級 AI 效能

ASUS ExpertBook Ultra 香港登場｜隨著 2026 年數位轉型進入新階段，AI PC 已不再是口號，而是專業人士手中真正的生產力引擎。ASUS 早前於香港盛大舉行發布會，正式揭曉了被冠以「業界旗艦（The Flagship of the Industry. Period.）」稱號的全新商務筆電 —— ASUS ExpertBook Ultra 。這款筆電以「零妥協」理念，挑戰物理限制，將 0.99 公斤的羽量級身軀與工作站級的 50W 效能完美結合 。



ASUS 副總裁 Rex Lee 親臨揭幕，揭示 ASUS 商務旗艦的全球前瞻願景

ASUS 香港商務業務總監黃立中宣佈 ExpertBook Ultra 正式登陸香港，開創 AI 辦公新標桿

1. 極致輕薄工藝：航太級材質與 9H 陶瓷塗層

顏值與性能並存，輕如羽翼的ASUS ExpertBook Ultra（林勇攝）

對於需要頻繁出差或穿梭於會議間的高階主管而言，重量與耐用度是首要考量。

ASUS ExpertBook Ultra 以僅 0.99kg 的起始重量與 10.9mm 的極致纖薄機身令商務用家更為便攜，外殼採用整塊廣泛應用於 F1 賽車的 AZ31B 鎂鋁合金經精密 CNC 加工製成，相較標準鋁合金重量減輕達 34% 並提供卓越結構強度。此外，機身表面導入 9H 硬度奈米陶瓷技術（PEO 製程），其抗刮與耐磨能力比業界標準高出 5 倍，確保用家即使不使用電腦包保護，也能長久維持純淨專業的外觀 。

不僅僅是輕薄，還防水，避免了平時喝咖啡喝茶不小心打翻水杯浸濕筆電的風險（林勇攝）

2. 50W TDP（Thermal Design Power，熱設計功耗）突破超薄筆電極限

ASUS ExpertBook Ultra拆解內部樣式（林勇攝）

傳統 1kg 以下的輕薄筆電通常會為了散熱而犧牲效能，但 ExpertBook Ultra 打破了這個魔咒。

透過革命性的 ExpertCool Pro 散熱系統（配備 97 片液晶聚合物扇葉、0.1mm 超薄散熱鰭片），這款筆電在 Turbo 模式下可無限持續維持 50W CPU TDP，且在標準運作下噪音低於 28dB，安靜得如同在圖書館 。

ASUS ExpertBook Ultra拿在手上便能感受到它的極致輕薄（林勇攝）

硬體規格更是堆料到極致：

CPU：最高搭載 Intel Core Ultra X9 388H（Series 3），具備 16 核異質架構 。

AI 算力：專用 NPU 提供 50 TOPS 算力，整體平台算力高達 180 TOPS，是真正的 Copilot+ PC 。

圖像效能：內建 Intel Arc B390 顯示核心，其圖形效能甚至優於運行於 30W TGP 的獨立顯卡 NVIDIA RTX 4050 約 35% 。

儲存革命：搭載 PCIe Gen 5x4 SSD，讀取速度高達 14,090 MB/s，比 Gen 4 SSD 快了整整兩倍 。

ASUS ExpertBook Ultra 的主機板內部硬體組件CPU，記憶體，無線網路模組，供電與加固結構（林勇攝）

3. 視聽巔峰：全球首款 14 吋 3K Tandem OLED

ASUS ExpertBook Ultra擁有頂級的熒幕加上極致的音效，讓用家在此中盡情暢遊（林勇攝）

頂級螢幕：配備全球首款 14 吋 3K Tandem OLED 觸控螢幕 ，雙層發光結構提供 1400 nits 峰值亮度並節省 40% 功耗，有效延長壽命並防止燒屏 。

極致抗眩：ASUS 將 Corning Gorilla Glass Victus（提供卓越抗摔與抗刮能力）與 Gorilla Glass Matte 結合，反光率僅 19GU（削減 80% 眩光），提供如紙張般舒適的觀感並減輕眼部疲勞 。

沉浸音效：搭載 6 喇叭 Dolby Atmos 系統，峰值音量達 95dB，滿足高品質會議與娛樂需求 。

4. 極致安全：「企業級防護」

韌體防禦：符合 NIST SP 800-193 標準，支援自我修復 BIOS 。

雙重識別：整合紅外線臉部識別、指紋辨識及實體鏡頭遮罩 。

晶片級安全：內建 Microsoft Pluton 架構與獨立 TPM 2.0 晶片，從底層守護數據 。

5. 彈性電力：26 小時續航與行動快充

採用 70Wh 高密度電池（2S2P 架構），提供長達 26 小時影片播放電力（林勇攝）

長效續航：採用 70Wh 高密度電池（2S2P 架構），提供長達 26 小時影片播放電力 。

快充與補給：30 分鐘可充至 50% 電量 ，並支援 5V-20V 充電，出門在外可用一般手機行動電源補充電力 。

此外再來看看香港登錄的價錢：總共分為四大版本

ASUS ExpertBook Ultra價格

Ultra 5 / 16GB / 512GB (Polymer OLED)：HK$17,998

Ultra 7 / 32GB / 1TB (Polymer OLED)：HK$22,998

Ultra X7 / 32GB / 1TB (Tandem OLED)：HK$24,998

Ultra X7 / 64GB / 2TB (Tandem OLED)：HK$27,998

總結：商務筆電的「終極答案」？

ASUS ExpertBook Ultra 不僅是一台筆電，更是針對未來 AI 辦公場景精密打造的關鍵資產。它同時實現了 0.99kg 超輕量、50W TDP 頂尖效能、以及符合 NIST 標準的安全防護，徹底消除了「輕薄 vs. 強大」的二選一難題 。對於追求極致、拒絕妥協的 IT 專家與企業領袖來說，這就是當前市場上的唯一選擇。



【延伸閲讀】華碩ASUS Zenbook香港發布｜超輕量首採陶瓷鋁合金與強效AI性能（點擊閲讀全文）