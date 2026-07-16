Sony PS6最新散熱專利曝光 | 棄用PS5液態金屬轉投水汽蒸發技術？

Sony PS6 最新散熱專利曝光 | 近日外媒Tech4Gamers發現Sony一項名為「ELECTRONIC DEVICE」的最新散熱專利，暗示PS6將會迎來重大散熱系統變革，徹底解決近年困擾不少玩家的「直立放主機」過熱隱憂。



PS6將解決近年困擾不少玩家的「直立放主機」過熱隱憂。

舊設計痛點：PS5液態金屬「漏液過熱」

眾所周知，現役的PS5為了追求極致的導熱效能，採用液態金屬（Liquid Metal）作為處理器與散熱器之間的導熱介質。雖然導熱效果顯著，但隨之而來卻引發不少爭議。由於液態金屬會因重力流向底部，導致上方晶片接觸面導熱不均勻，進而引發主機過熱甚至漏液的風險。雖然Sony在後續的Slim版及PS5 Pro中加入凹槽作出改良，但始終未能完美根治物理限制。

PS6全面革新：轉投密封式水汽蒸發技術

根據最新流出的專利文件顯示，Sony計劃在PS6上徹底棄用液態金屬。為了彌補導熱效能，Sony將改為採用一種基於液體蒸發循環的先進散熱方案。新系統將在特製的熱導管（Heat Pipes）內，密封注入如「水」等標準冷卻流體。當處理器運作發熱時，管內液體會蒸發成氣體並帶走熱量，流向散熱鰭片冷卻後再度變回液體循環。

PS6 的全新散熱技術或將採用水冷式。（Facebook）

這種設計不僅能提供極佳散熱效率，更重要是完全消除液態金屬外洩的物理風險，大幅提升主機的使用壽命。

Sony特製熱導管打救直立玩家

改用水汽蒸發散熱，如何確保主機直立時不會重蹈覆轍？Sony在專利中設計一款具備「漸縮（Tapered）」與「延伸（Extended）」區段的棒狀熱導管。

此圖為散熱裝置的俯視圖。（Tech4gamers）

直立放置時，熱導管的「延伸區段」會自動發揮類似「蓄水池」的功能，降低並調節管內的液體水位，防止液體因重力過度堆積在底部。無論玩家選擇「橫放」還是「直立」，管內的冷卻液都能保持最佳分佈及蒸發效率，確保散熱表現一致。

此圖顯示了熱管和傳熱元件橫截面的放大圖。（Tech4gamers）

此外，專利亦提到散熱導管周圍預留充足空間，防止其他內部零件擠壓散熱模組，避免因機械壓力導致結構受損。

來源：Tech4gamers