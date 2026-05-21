Stop Killing Games痛擊服務型遊戲｜由百萬名憤怒的遊戲迷發起的 Stop Killing Games 聯署運動（簡稱SKG），於5月17日在歐盟舉行首次聽證會，動議針對廠商在遊戲關閉伺服器後，令全費購買遊戲軟件的玩家無法再繼續單機使用遊戲，光碟變成垃圾的行為作出懲罰；要求遊戲公司「停止殺死遊戲」。行動初步獲得大量歐盟跨黨派議員支持，有專家指行動勢必加速廠商拋棄市場已日漸飽和的「服務型遊戲」（Games as a Service ／GaaS)，甚至令PS6「迷途知返」重新專注搞3A級單機作品。



核心爭議：拒絕買Game變租Game！

這次事件的導火線，是 Ubisoft 的線上競速遊戲《飆酷車神》（The Crew），此作在2014年是作為標準遊戲光碟，以定價60美元發售，但當Ubi在 2024 年初宣布關閉伺服器後，這張光碟就變成一張無法再單機運作的「紀念品」，變相由「買game」變成「租game」。由知名 YouTuber Ross Scott 發起的SKG運動，正是挑戰這種「用買斷制定價、行銷，實則提供短期租借服務」的資訊不對等商業模式。

Ubisoft 線上競速遊戲《飆酷車神》（The Crew）在 2024 年初宣布關閉伺服器，引發Stop Killing Games 聯署運動

由知名 YouTuber Ross Scott 發起的SKG運動，挑戰用買斷制定價、行銷，實則提供短期租借服務的資訊不對等商業模式。

「Stop Killing Games (SKG)」行動的三大訴求

這場運動的核心並非要求廠商永遠免費營運伺服器，也不是盲目要求全額退款，而是爭取「保留遊戲的遊玩權（善終機制）」

「Stop Killing Games (SKG)」行動的三大訴求

1）提供離線模式： 停服前透過最後更新，將單人或基礎內容與伺服器解鎖，改為離線遊玩。

2） 開放社群私服： 釋出伺服器端工具或解除連網驗證，讓玩家社群能自費架設私人伺服器延續遊戲生命。

3）有限度退款：如廠商做不到以上支援，相關法案中的提出以「退款」作為懲罰性替代方案當作賠償。

商業現實或令市場修正：無人再搞服務型遊戲

「殺頭生意有人做，賠本生意無人做」服務型遊戲人氣及收入大不如前，如日後開發同類連線作品更將面對：1）要提供永續server的資源、2）變相放寬民間開設私人伺服器影響收入、3）必須製作完整單機模式等增加成本的操作。

想清楚標示「本遊戲保證營運至某年某月」，並非以單價賣斷，而是以相對較低的價錢當作服務費用，玩家未必會接受用高價購買「限間期定遊戲」，將迫使廠商做出調整，不如索性放棄服務型遊戲。

商業現實或令市場修正：無人再搞服務型遊戲

星鳴特攻、失落星船連翻炒車｜PS5服務型遊戲好快玩完？

為何記者會認為服務型遊戲必將淡出市面？除了SKG行動令開發商成本加劇。另一方面PS5陣營的服務型遊戲也連環「炒車」，加速改變遊戲業界過度重視服務型遊戲的困局。

Sony PlayStation 總裁兼執行長 Jim Ryan主導錯估形勢，他不理解服務型遊戲市場已接近飽和，硬把公司全部資源重押於「服務型遊戲」（Live Service），開服 15 日收檔的《星鳴特攻》(Concord)更被釘在遊戲史的恥辱柱上，37 億美金收購《Destiny 2》開發商Bungie，其大作「服務型遊戲」《失落星船：馬拉松》高峰過後僅得平均 數千玩家在線，僅得《絕地戰兵2》HELLDIVERS 2算得上成功，導致他正式離職。

Sony PlayStation 總裁兼執行長 Jim Ryan主導錯估形勢把公司全部資源重押於「服務型遊戲」（Live Service），如今他已經離層。

開服 15 日收檔的《星鳴特攻》(Concord)更被釘在遊戲史的恥辱柱上

以上問題，令PlayStation 接班人西野秀明 (Hideaki Nishino)不得不重新審視路線，近日已傳出，Sony已煞車叫停一批自家一線IP的服務型版本開發計劃，已正式被放棄的《最後生還者 The Last of Us Online》，旗下製作室Bluepoint Games的解散，有傳跟其未公開發表過的《戰神》多人版本胎死腹中有關。至於未上市的多人版本《地平線：獵人集結》，其重度DEI傾向的人物設計亦不被看好。更有媒體放風，下一代主機 PlayStation 6（簡稱 PS6）將是 Sony 最關注的未來戰略重心，Sony日後會將自家3A大作重歸PS5獨佔，確保有足夠的單機遊戲元素。

PlayStation 接班人西野秀明 (Hideaki Nishino)

專心搞隻「好Game」｜遊戲產業回歸多元生態

專家都認為，SKG 行動的成功並不會消滅真正的服務型遊戲巨頭，但它會踢走一些根本不懂遊戲，以生意人角度粗暴地將自家珍貴IP「服務型遊戲化」，強制用連線割韭菜的垃圾作品和垃圾高層，有望促使遊戲產業回歸更健康的多元生態。