【Samsung ZFold 8 系列新技術】配置新鈦金技術無痕屏幕全解構

【Samsung ZFold 8 系列新技術】不少摺疊屏幕手機雖然能夠提供更寬廣的顯示畫面，但屏幕中央在長期使用後出現的凹陷摺痕，往往是不少用家在購買摺機前最主要的顧慮。Samsung即將在7月22日公布的全新 Galaxy Z Fold 8 系列，似乎改善這項問題，Samsung 新公佈的專利技術中引進了全新的 Flex Titanium 屏幕結構。新技術透過結構與材料上的改變，在維持機身纖薄的同時，提升了面板的剛性並減輕中央摺痕。



（Samsung)

雙鈦金屬組件如何改變屏幕結構？

新一代Galaxy Z Fold 8預計利用新摺疊屏幕技術，可以兼顧「剛性」與「柔韌度」，它的關鍵在於底層的雙鈦金屬核心結構。Samsung 研發團隊放棄了過往行業常用的聚合物薄膜，改為在 OLED 面板下方加入一層titanium-alloy film。這層薄膜透過極精密捲壓工藝製成，厚度僅約為人類頭髮直徑的三分之一，卻能提供比傳統聚合物高出 20 倍的機械硬度，從內部為屏幕提供極強的支撐。

在這層超薄鈦合金下方，還設有一塊強韌的鈦金屬支撐板作為最底層的防護。為了解決鈦金屬高硬度帶來的摺疊阻力，在支撐板的摺疊區域引入了微結構孔洞設計，它能適應數十萬次的流動摺疊。而底層結構採用了前瞻的孔洞加工技術，消除了屏幕與支撐板粘合劑之間的空氣間隙，令顯示模組與金屬層更貼合。當手機完全展開時，整塊屏幕會獲得平整而穩固的托底支撐，解決了中央位置因長久使用而下陷、產生明顯摺痕問題。

（網上圖片）

Z Fold 8 Wide及Ultra 有傳同步推出

今次Samsung即將公布的Z Fold 8系列，盛傳除了標準版 Galaxy Z Fold 8 之外，廠方更有意推出屏幕比例更寬闊、主打多任務辦公的 Galaxy Z Fold 8 Wide，以及定位極致奢華、配備頂級鏡頭與最薄機身設計的 Galaxy Z Fold 8 Ultra。

（網上圖片）

另外，針對喜愛細摺機的市場，主打時尚外觀的 Galaxy Z Flip 8 亦會同步登場。若果這項雙鈦金屬屏幕技術能全線應用於這些新機型，將大幅提升細摺機的外屏與主屏耐用度。配合新一代高解像度顯示架構與全新有機發光物料，新機不單能呈現更細緻生動的色彩，更能顯著降低顯示屏的用電量，從而延長這類輕薄摺機的續航力。

Samsung Galaxy Unpacked 發布會什麼時候開始？

Samsung Galaxy Unpacked 2026 產品發布會，已定於 7 月 22 日在英國倫敦正式舉行（7月22日晚上9時正開始進行全球網上直播）。大家到時親眼見證配備 Flex Titanium 技術的全新 Galaxy Z Fold 摺機家族成員正式登場。

資料來源：Samsung