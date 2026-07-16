Apple Back To School優惠2026｜買Mac﹑iPad最高送$1,200禮品卡

隨著DSE放榜，9月新學年就開始，Apple 推出Back To School 優惠 2026，為學生及教職員提供購買 Mac 及 iPad 的優惠。在限時優惠期間內，用家購買合資格的 Mac 或 iPad 機型，不僅可享受教育優惠價格，更可獲得高達 $1,200 的 Apple Store 禮品卡。



不同機型享受各金額禮品卡回贈

本次 Apple 開學優惠涵蓋多款熱門產品，每款機型的禮品卡回贈額度各有不同。用家可根據自身學習需求和預算，選擇最適合的產品組合。

MacBook Pro 系列作為最高端的選項，購買時可獲得 $1,200 的 Apple Store 禮品卡，這是本次優惠中回贈額度最高的機型。MacBook Air 及 iPad Pro 和 iPad Air 系列則各提供 $800 的禮品卡回贈。這些禮品卡可用於購買 Apple 生態系統內的各類產品和服務，包括手機﹑電腦﹑配件、應用程式、音樂等內容，為用家提供了靈活的消費選擇。

MacBook 滿足不同學習需求

對於需要強大運算能力的學生，MacBook Pro 無疑是理想選擇。MacBook Pro配備高效能處理器，適合進行影片編輯、3D 建模、程式編寫等要求高的工作。購買 MacBook Pro 可獲得本次優惠中最高的禮品卡額度，令這款旗艦產品成為升級學習工具的優選。

MacBook Air 則為預算相對有限的學生提供了平衡的選擇。該機型雖然相比 Pro 版本功能稍遜，但其輕薄便攜的設計和穩定的性能表現，已足以應付日常的文檔編輯、網頁瀏覽和多媒體應用。購買 MacBook Air 可獲得 $800 禮品卡，在性能與價格之間取得良好平衡。

iPad 系列 靈活學習與創意表達的利器

iPad Pro 作為平板電腦的頂級產品線，配備高效能晶片和高解像度螢幕，特別適合需要進行設計、繪畫或影片編輯等創意工作的學生使用。該機型同樣提供 $800 的禮品卡回贈。

iPad Air 則在功能與價格之間提供了折衷方案，性能表現足以支援大多數學習應用，包括筆記應用、線上課程參與和輕量級內容創作。購買 iPad Air 亦可獲得 $800 禮品卡。無論選擇哪款 iPad，都能為學生的課堂學習和課外創意活動提供充分支援。

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禮品卡用途廣泛 延伸購物價值

Apple Store 禮品卡不僅可用於購買 Apple 自有產品，更涵蓋了整個 Apple 生態系統。學生可使用禮品卡購買各類配件，包括保護殼、鍵盤、滑鼠等學習工具，進一步升級設備配置。此外，禮品卡亦可用於訂閱 Apple Music、Apple TV+ 等服務，或購買應用程式和數位內容，大大擴展了禮品卡的使用價值。