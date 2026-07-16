Redmi Note 17系列懶人包｜9000mAh巨電＋7吋大芒　平機有AI防騙

在紅米千元機這塊，雖說在我們頻道這邊可能大家會更喜歡「性能向」的Turbo系列多點……注重「體驗導向」的Note系列，關注度則沒那麼高～但你們可能不信，這系列對於大部分長輩來說仍然是第一選擇！



在海外市場，甚至是小米銷量主力，有着媲美國際大廠的絕對實力。總之Note系列仍然是千元手機領域繞不開的重量級選手好吧。

Note系列仍然是千元機領域繞不開的重量級選手好吧。（科技狐提供）

Redmi Note 17 Pro

首先登場的是Note 17 Pro，在外觀上採用了全新的設計，正面一塊6.83英寸大R角直面螢幕，受限於定位雖然沒有做到四等邊，但可以看到邊框真的很窄了！很接近去年3000元（人民幣，下同）檔旗艦的水平。背面是米系玩得最熟的左上角模組，再配上四微曲包裹式中框（塑膠），藍、紫、黑、白四款配色……

Redmi Note 17 Pro擁有9000mAh大電池：

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個人覺得這次Note 17 Pro的外觀是很不錯的，兩個字——簡潔～配置這塊的話，這次紅米給Note 17 Pro下血本用上了一塊質素近乎「旗艦」級的屏幕！一塊6.83英寸1.5K 120Hz OLED直屏，旗艦同款低功耗發光基材，支持3500nits峰值亮度跟3840Hz PWM+DC調光；而且這塊屏幕還有硬件級的1nit超低亮度這你們受得了？

然後在8.46mm、226g的機身內塞進了一塊9000mAh長壽命大電池！輔以67W有線充電22.5W有線反向充電；配合驍龍6s Gen4省電晶片，中輕度使用說是續航堅持個小2天。這顆晶片大概的性能嘛，接近驍龍778G，偶爾玩一下《王者榮耀》手游還是問題不大的。再給到5000萬像素主鏡頭、300%大音量立體聲雙揚、紅外、NFC、螢幕下指紋解鎖、濕手觸控2.0……配置基本就是這樣。

畢竟是小金剛嘛，一直以來主打的「耐用」肯定是少不了的～Note 17 Pro搭載了比上代更強的「金剛架構」！包括多級抗震材料、主板保護、中框四角加固以及康寧大猩猩玻璃 Victus 2，有了這幅武裝……Note 17 Pro不僅獲得了「整機抗跌耐摔雙金標認證」，3米抗摔也是輕輕鬆鬆。

IP66+IP68+IP69+IP69K滿級防塵防水就不用說啦，肯定是有的～針對長輩使用，紅米還貼心在Note 17 Pro上內置有「AI防詐騙」功能！如果遇到了預設劇本的電話騙案，屏幕就會提示，而且是支持在電話、微信語音、QQ語音上的哦。如果遇到了AI換臉詐騙，屏幕就會提示，同樣支持微信視頻、QQ視頻。

如果還遇到像銀行卡「隔空嘟卡」盜用的，屏幕就會提示，對於長輩來說是不是挺實用的說，還有防止釣魚短訊、電話詐騙、惡意App/URL等等。算AI最實用的一集了吧？

最後再給到能遠程幫助長輩的系統清理、位置即時同步、超大圖示、超大字體、超大鈴聲、緊急救助等功能。

紅米Note 17 Pro的價格是：

8+128GB 1599元

8+256GB 1899元（首日開售1699元）

12+256GB 2199元（首日開售1999元）

8+512GB 2299元（首日開售2099元）



這個價格你們覺得怎麼樣？紅米也是非常自信，直接用這款機型跟競爭對手（華為）的90 Pro Max對比起來，價格跟配置確實也是相當接近，能打起來～

首日開售購買的話，現在還有權益保障，我覺得那個5年電池升級保挺有用的，就是後面電池健康度低於80%（五年內），直接給你換搭載了新技術的大容量電池！反正後面換10000mAh也不是不可能。

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Redmi Note 17

然後到標準版Note 17這邊，整體外觀設計跟Note 17 Pro相近，擁有黑、青、紫三款配色，用的也是Note 17 Pro同款5000萬像素主鏡頭！不過可能少一顆副攝，整個模組做的非常薄。

Redmi Note 17擁有7英寸大螢幕：

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正面是果我覺得這次Note 17最心動的地方～一塊7英寸1080P 120Hz OLED大直屏！1800nits的峰值亮度、支持PWM+DC護眼、屏下指紋。雖說這個小下巴是稍微寬了點，但在同檔機型比，你們自己看看吧～

反正我覺得這個7英寸還是OLED這個差異化紅米做得非常漂亮。內置8000mAh電池45W有線閃充22.5W有線反向充電。這麼大的屏幕沒上10000mAh有點可惜。

最後再給到驍龍4 Gen4晶片、IP65防護、康寧大猩猩GG7i玻璃、NFC以及上面Note 17 Pro同款「AI防詐騙」功能......

Note 17標準版的價格是：

6+128GB 1299元

8+128GB 1499元（首日開售1399元）

8+256GB 1699元（首日開售1599元）



這個價格你們覺得怎麼樣？同樣，跟競爭對手一眾同檔機型比，主要是這個價位的機型競爭對手很多配置確實沒更新了，還停留在幾年前。紅米打的也沒什麼壓力。坦白講紅米能堅持更新這個價位、這個系列的機型，我覺得就能給好評！

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