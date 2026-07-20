網民threads分享MacBook自燃燒焦　手機、電腦放上床充電極危險

MacBook自燃燒焦？｜一位網民日前在 Threads 分享了一段驚險經歷，其 MacBook 在床上充電時突然自燃，幸虧本人當時在家，才避免更嚴重的火災。事件發生後，該網民經過反思發現，電池本身已出現異常狀況，加上在軟質床墊上充電導致散熱不良，雙重因素最終引發自燃悲劇。



發現電池異常就應正視

根據該網民的描述，在事發之前，該 MacBook 的電池已經出現明顯異常狀況，包括續航力急速下降，以及頻繁無故自動關機。這些都是電池健康狀態嚴重衰退的警示訊號，正常情況下應該立即尋求維修服務。然而，使用者並未及時處理這個問題，反而繼續使用有問題的裝置進行充電。

更為雪上加霜的是，網民把 MacBook 放在床上充電。柔軟的床墊完全無法提供良好的散熱環境，反而會阻礙熱量散發，導致電池和充電電路的溫度不斷上升。在電池已經異常的狀況下，加上散熱環境惡劣，最終導致電池過熱自燃。幸運的是，用家當時恰好在家中，發現異常後迅速採取行動，防止了火勢蔓延。事後查看床墊，只有局部被燒穿一個洞，床墊本身的結構或材質可能具有一定的阻燃特性，才未釀成更大災難。

床上充電的隱患 柔軟材質成為火災幫凶

在床上為手機﹑手提電腦﹑無線耳機充電是許多人的日常習慣，甚至有人會窩在床上一邊用手機或手提電腦，一邊為其充電。這個看似無害的行為卻隱藏著極大危險。床墊、棉被、枕頭等柔軟材質的最大問題在於它們無法有效散熱，反而會形成一個密閉的溫暖環境。

當電子裝置在充電過程中產生的熱量無法及時散發，就會在機身及周邊積累，導致溫度不斷上升。對於電池而言，過度的熱環境會加速化學反應，增加電池內部發生短路或過熱的風險。如果電池本身已經有問題，這種熱積累更會成為引爆點。此外，軟質材料還可能與充電器或電子裝置的金屬部分接觸不穩定，造成電流不均，進一步增加過熱和火災的可能性。沙發同樣是不適合充電的場所，其原理與床墊相同。

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正確充電環境指南

為了最大程度降低充電過程中的風險，使用者應該遵循一系列的充電習慣。首先，選擇合適的充電環境至關重要。充電時應將手機或手提電腦放置在平坦、堅硬、散熱良好的表面上，例如木質桌面、玻璃桌面或金屬桌面。這些表面能夠有效散發設備產生的熱量，防止熱積累。避免在任何柔軟材質上進行充電，包括床墊、沙發、棉被或枕頭。

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其次，充電時應確保充電器和設備周邊有足夠的空間，允許空氣流通散熱。不要將充電的裝置壓在其他物體下方或密閉在空間狹小的地方。此外，應使用官方或認證的充電器和電纜，非正規充電器往往無法正確調節電流和電壓，增加過熱風險。在充電時，應盡量留意設備的溫度，如果發現機身異常發燙，應立即拔掉充電器。

同時也要小心充電線有沒有破損

最後，絕不應在睡眠時或人不在家時為電子裝置充電。即使當時沒有出現火災，長期在無人監管的情況下充電也會加速電池老化。只有在清醒且能夠監督的時段進行充電，才能在第一時間發現異常並採取應急措施。