荷里活電影實體化？全球首個機械人MMA深圳開打　甄子丹驚喜現身

由深圳機械人企業發起組織的，全球首個產業級人形機械人自由格鬥賽事——眾擎URKL全球首場機械人格鬥賽揭幕之夜於7月16日晚在深圳開幕。



眾擎公司創始人、CEO趙同陽表示，在深圳舉辦這一創新賽事，旨在打造全球最具影響力的商業化人形機械人格鬥IP ，以賽促研、以賽促產， 讓賽事反哺技術，讓技術驅動產業，持續推動深圳乃至全國人形機械人產業加速奔跑。

由深圳機械人企業發起組織的，全球首個產業級人形機械人自由格鬥賽事——眾擎URKL全球首場機械人格鬥賽揭幕之夜於7月16日晚在深圳開幕。（深圳新聞網）

甄子丹也來到機械人MMA現場：

當白色機甲「白色雄鷹」一記高掃踢精準命中黑色機甲「鬥牛士」的頭部時，全場爆發出震耳欲聾的歡呼。這不是荷里活電影《鐵甲鋼拳》（Real Steel）的特效鏡頭，而是深圳眾擎機械人公司帶來的真實競技。統一搭載T800人形機甲的32支全球頂尖戰隊，就在這個六邊形鐵籠裏，用程式碼與演算法展開了一場硬碰硬的對決。

這場比賽的看點遠不止「機械人打架」這麼簡單。不同於傳統格鬥的「誰更狠誰贏」，URKL的勝負考量的是綜合實力——有效進攻得分、身體動態穩定性、防禦閃避能力、整機耐久度，四大評分指標缺一不可。

這場比賽的看點遠不止「機械人打架」這麼簡單。不同於傳統格鬥的「誰更狠誰贏」，URKL的勝負考量的是綜合實力——有效進攻得分、身體動態穩定性、防禦閃避能力、整機耐久度，四大維度缺一不可。（深圳新聞網）

揭幕戰的過程堪稱跌宕起伏。前幾個回合，「鬥牛士」憑藉更穩定的步伐和精準的出拳一路領先，眼看勝利在望，誰料最後一回合風雲突變——「白色雄鷹」抓住對手一個重心不穩的破綻，一腳爆頭直接KO。更有意思的是，「鬥牛士」被擊倒後居然還掙扎着好幾次想站起來，哪怕頭部都快被踢歪了還不肯「認輸」，這股子「鐵血精神」把現場觀眾都看感動了。

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除了正賽，當晚的彩蛋也不少，功夫巨星甄子丹親臨現場，看完比賽連呼「震撼」，說比想象中還要有未來感，主辦方還搞了個機械人「拜師」甄子丹的環節，功夫IP遇上硬核科技，跨界感十足。至於常規賽獎勵那更是重量級——賽季總冠軍能拿到一條10公斤重的純金腰帶，價值上千萬。

本屆賽事吸引全球超過200支隊伍報名，經過嚴格篩選和初賽比拼，最終32支隊伍晉級。他們來自中國、美國、波蘭及新加坡等全球各地。賽事採用「初賽+分組雙循環賽+雙敗淘汰賽」的複合賽制，參賽隊伍需要經歷「初賽-入圍賽-小組賽-總決賽」的四輪嚴苛考驗，才能問鼎冠軍寶座。

據了解，這場揭幕戰只是個開始。整個URKL賽季會持續到年底，小組賽、淘汰賽一路打下來，最終的「金腰帶得主」要到年底才能見分曉。對於深圳來說，這場比賽的意義或許不止於一場賽事——當人工智能從螢幕裏走到擂台上，誰知道下一個「科幻名場面」，會不會又在這座城市率先上演？