紅外線技術｜藍牙世代為何不退役？電視遙控器保留紅外線3大原因

紅外線技術│現時市面上的智能電視功能越來越強大，隨機附送的遙控器大多支援藍牙連線，不但不需對準電視，還能進行語音搜尋甚至體感操作。然而，若細心觀察便會發現，無論遙控器功能有多前衛，頂部依然保留發展至今已數十年的「紅外線」發射器。這項誕生於上世紀的舊科技，為何在藍牙普及的年代依然無法被完全取代？即睇下文了解。



1980年代紅外線（IR）遙控器成為業界標準，並持續流行至今已超過四十年。（AI生成）

紅外線遙控器的工作原理是利用LED發射快速的不可見光脈衝。電視上的紅外線接收器會解碼該訊號並處理指令。如果將手機相機對準電視遙控器正面並按下按鈕，或許可以看到紅外線LED閃爍。許多現代電視現在都配備了支援藍牙功能的遙控器，這些遙控器可以實現語音控制和隔空手勢等多種功能，但它們仍然包含紅外線發射器。

1. 成本極低且具備極高兼容性

紅外線技術自1980年代成為影音業界標準以來，經過四十多年的大規模生產，其組件成本至今已低到幾乎可以忽略。此外，絕大多數家庭中的影音設備，包括Soundbar（單件式音響）、擴音機或傳統播放器，都是基於紅外線傳輸協定製造。保留紅外線能夠提供無可替代的向下兼容性，讓電視遙控器輕鬆一機多控。

紅外線遙控器的工作原理是利用LED發射快速的不可見光脈衝。電視上的紅外線接收器會解碼該訊號並處理指令。（AI生成）

2. 負責「初始配對」與「待機喚醒」

藍牙遙控器固然方便，但前提是設備必須處於「已配對」狀態。當用家買回一部全新智能電視並首次開機時，在尚未進入系統前，遙控器正是靠紅外線訊號來進行初始設定。

另一方面，電視在待機模式時，電視內部的藍牙接收器往往會進入休眠狀態以節省電力，此時遙控器發出的「開機」指令，大部分都是透過紅外線訊號將電視喚醒。

3. 最可靠的後備方案

藍牙連線偶爾會因干擾或系統問題而斷線，當藍牙遙控器正常連線時，紅外線通常只會負責開關機，其餘操作皆透過藍牙進行。但一旦手動取消藍牙配對或連線中斷，遙控器便會自動降級回紅外線模式傳輸指令。這確保用家無論在任何突發狀況下，都不會遇到「無法操作電視」的窘境。

相較於藍牙具備「毋須直線對準」及支援數據傳輸的優勢，紅外線則擁有超低功耗、免配對、高穩定的特質。現代電視遙控器實質上採用「雙模運作」模式：藍牙負責日常操作的便利性，而紅外線則作為設備初始化、待機喚醒以及藍牙失效時的最底層防護網。這項老技術至今仍未退役，正是科技實用至上的最好證明。