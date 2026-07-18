車主注意｜雷暴戶外充電恐損電池　消防警告：水浸底盤千萬別插槍

近期，強對流天氣多發，雷雨頻繁，不少電動車主擔憂戶外充電存在安全風險。對此，消防人員建議，電動車主遇突發雷電、暴雨天氣，最好暫停戶外充電，待天氣平穩，再開展充電操作。



雷電天氣充電可能損壞電池管理系統 甚至誘發內部短路

通州區消防救援局火災調查和新聞宣傳科副科長祁興龍介紹，雷電產生的感應電壓可能損壞電池管理系統，甚至誘發內部短路，最好避免在雷電天氣中充電；新能源汽車電池組雖有防水設計，但暴雨天若充電區域積水，積水深度超過底盤電池組高度後不要充電。

最好避免在雷電天氣中充電。（Unsplash@Precious Madubuike）

另外，夏季為電動車輛充電還需注意高温天氣。儘量選擇清晨、傍晚和夜間氣温較低時段充電，戶外充電優先挑選帶遮陽棚的充電樁。特別需要注意的是，不建議車輛在長途行駛或長時間暴曬後直接插充電槍，應該等到車輛完成自檢、電池温度回落至正常後，再進行充電。

日常充電過程中，務必保持車身充電接口、充電槍頭乾燥潔淨，不要帶水插拔充電設備。車主不要長時間停留在車內，更不可關窗開冷氣休息，電池一旦熱失控，從冒煙到明火僅數十秒，逃生窗口期極短。車主應在充電樁附近等候，實時留意車輛、充電樁狀態。

日常充電過程中，務必保持車身充電接口、充電槍頭乾燥潔淨。（Unsplash@Jesse Donoghoe）

祁興龍表示，主流車企大都搭載了電池熱管理系統和保護機制，一旦電池温度超過安全閾值，會自動降低充電功率，甚至直接切斷充電電源。萬一充電時聞到焦糊異味、聽見異響、看到車身或充電槍冒煙，或感到外殼異常發燙，應立即終止充電，斷開電源後迅速撤離至安全區域，並第一時間撥打火警、充電站營運熱線。

雷雨天氣行車 安全知識要記牢

雷雨天氣行車，尤其在高速公路上，要注意千萬別輕易下車。如若雷電擊中汽車，電流會經車身表面傳到地面，在車內反而安全。這是因為車身的金屬框架會形成類似「法拉第籠」效應，可以一定程度上屏蔽外界電場對車內帶來的影響。

切記不要將車停在空地或是高地上，也不要停在樹下、高大的煙囱下，這樣容易引雷。

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