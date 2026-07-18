自製PC專用Steam卡帶 | 舊SSD改裝即插即玩　實體遊戲的浪漫！

自製PC專用Steam卡帶 | 最近在海外論壇Reddit就有一位神人「Jibril-sama」，憑著一雙巧手與無限創意，成功將現代科技與復古情懷結合，自製出PC專用的「Steam遊戲卡帶」，在機迷圈子中引發瘋傳，更吸引大批網民高呼：「跪求官方量產！」



舊SSD改裝PC專用Steam卡帶，十分的精美。（reddit）

現在買新遊戲打機，大部分人都是直接在網上商店下載數碼版。早前Sony更傳出未來將逐步停產實體遊戲光碟的消息，令不少鍾愛收藏實體遊戲的玩家大感可惜。畢竟，將遊戲卡帶或光碟「咔嚓」一聲插進主機的快感，那種捧在手心滿滿的「打機儀式感」，是單純點擊滑鼠或手掣下載所無法比擬的。

SATA SSD 3D打印還原經典卡帶

Jibril-sama的改裝思路非常貼地且生活化，他在網上搜羅幾隻已經被主流市場淘汰、容量僅有128GB的舊款2.5吋SATA SSD。由於規格過時，這類二手或庫存SSD的價格非常便宜，每隻只需約7歐元（約60港元），成本極低。接著利用3D打印技術，為這些SSD量身打造充滿復古玩味的外殼，並在表面貼上《Cyberpunk 2077》等不同熱門遊戲的精美封面。乍看之下，簡真就像是高科技版的Game Boy或超任（SFC）遊戲卡帶，賣相極具質感。

乍看之下，簡真就像是高科技版的Game Boy或超任（SFC）遊戲卡帶。（reddit）

可能有人會問：為甚麼不選擇體積細小的SD卡，或者讀寫速度極快的M.2 SSD呢？作者透露，這其實是經過深思熟慮的性價比之選。因為一般SD卡讀寫速度太慢，開遊戲時載入時間過長；而M.2 SSD雖然速度快，但價格高昂且結構脆弱，經不起頻繁插拔。相比之下，SATA SSD便宜、速度夠用而且耐用。

SATA SSD便宜、速度夠用而且耐用。（reddit）

Linux自動化腳本實現「即插即玩」

如果只是換個外殼，那頂多算是一件精美的桌面裝飾品，而這位大神最厲害的地方，是讓這批Steam卡帶真正實現物理意義上的「即插即玩」。

作者在Linux系統編寫了一套自動化腳本。當玩家將卡帶插入特製讀卡槽時，電腦系統會瞬間偵測到有特定外接硬件介入，並在一瞬間完成「開啟Steam跳轉至對應遊戲頁面再啟動遊戲」的一連串繁複步驟。換句話說，玩家不需要動用滑鼠在桌面點來點去，只要將卡帶插進去，遊戲畫面就會自動跳出來，完美重現童年坐在電視機前打機的純粹體驗。

網民熱烈討論：這就是實體遊戲的浪漫

這項改裝作品曝光後，引來無數玩家讚賞。不少網民紛紛留言，跪求大神公開詳細改裝步驟和3D打印模型，甚至有人標記Valve官方，希望能推出類似的官方週邊。雖然作者目前尚未正式發佈完整的原始碼，但他大方分享的運作原理，已經啟發不少動手能力強的玩家，紛紛表示要嘗試利用AI輔助寫腳本，打造專屬自己的實體遊戲庫。

在這個凡事講求雲端、便利、數碼化的時代，這樣一件看起來有些「多此一舉」的實體卡帶，卻裝滿了機迷們對過去美好打機時光的致敬。