一部全新iPhone壽命有多長？做好這一步順暢服役5年以上不是夢！

一部全新iPhone壽命有多長？近期蘋果（Apple）因記憶體供應緊張，相繼調高iPad及Mac電腦的定價，外界預測iPhone將會成為下一個加價目標。不少用家心思思想趁加價前換機，但同時亦會考慮一個現實問題：一部全新iPhone，可以用多久？其實只要解決一個核心問題，一部iPhone順暢服役5年以上不是夢。



只要解決一個核心問題，一部iPhone順暢服役5年以上不是夢。（AI生成）

超長iOS系統支援週期

蘋果在軟件生態支援方面一直拋離對手，在2026年的WWDC開發者大會上，官方確認最新的iOS系統依然支援2019年推出的iPhone 11，維護週期足足跨越7個年頭。外媒預測，如果現在入手最新的iPhone 16或17系列，最起碼可以獲得系統及安全性更新支援至2031年。即使未來用家手上的手機被剔出最新iOS支援名單，大部分常用第三方應用程式（如WhatsApp）網絡協定依然會提供極長的向下兼容期，不會出現停更即淘汰的情況。

iPhone 11內部電池。（X）

電池循環壽命為硬件衰退關鍵

既然軟件維護週期長，為何不少用家兩三年後就會感覺效能下挫？答案在於電源組件老化。電池健康衰退是限制手機壽命的首要硬件瓶頸。根據蘋果官方數據，iPhone 15及更新機型的電池在經過1,000次完整充電循環後，仍能維持約80%的最高容量。當電池健康度跌穿80%的警戒線，iOS系統便會啟動動態效能管理（即以往引發爭議的降頻機制），以防止電壓不穩引致意外關機。

根據iPhone的最大容量來辨別是否需要更換新電池或新機。（Apple）

當手機使用兩至三年後，可以花少少錢到Apple Store更換一粒原廠新電池。這項投資往往能令舊機效能顯著回升，若機齡過於老舊，處理器算力及記憶體的先天限制，就不是單靠換電池能夠彌補了。

當手機使用兩至三年後，可以花少少錢到Apple Store更換一粒原廠新電池。（AI生成）

機身工藝與防護等級升級，耐用度顯著提升

現代iPhone的物理防禦力及材質已大幅提升。從高規格的IP防塵防水等級，到抗刮能力極佳的Ceramic Shield螢幕面板，整體工藝設計相當扎實。以iPhone 17 Pro為例，蘋果改用一體成型的鋁合金機身，雖然坊間有零星報告指其宇宙橙版本在長期使用後會出現輕微氧化泛粉紅的情況，但整體結構堅固度依然備受肯定。在Reddit討論區上，大批網民亦分享他們將同一部iPhone沿用5年或以上的經驗，期間唯一的硬件開支就只有更換電池。

近年iPhone機身工藝與防護等級升級，耐用度顯著提升。（AI生成）

總括而言，一部全新iPhone的預期生命週期可達5年或以上。如果不是「科技發燒友」，不追求每年換新機追趕AI潮流，只要在手機服役兩三年後，去更換一次原廠電池，其優異的硬件造工及長期的iOS生態維護，都算對得住它的高昂定價。