今年得iPhone 18 Pro系列﹑摺機？傳18標準版將延至2027年才發售

今年得iPhone 18 Pro系列﹑摺機？Apple 即將打破多年來的 iPhone 發表傳統。根據最新消息，iPhone 18 標準版的上市時間將被推遲至 2027 年春季，與原計劃的 2026 年秋季上市時間相隔半年。相比之下，iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及傳聞已久的首款摺疊螢幕 iPhone Ultra 將按照原定計劃在 2026 年秋季推出。



iPhone 18全系列分開推出

Apple 的高階機型和標準版機型將不再於同一時期發佈。根據目前的規劃，2026 年秋季的發表會將專注於 iPhone 18 Pro 系列及首款摺疊 iPhone Ultra，而標準版 iPhone 18 則將被安排到次年春季才正式亮相。

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會出現這樣安排的原因，主要是秋季發表會能夠集中火力推廣高階產品線，不會因為標準版機型的出現而分散用家和媒體的關注。其次，分散發表時間能有效減輕 Apple 供應鏈的壓力，避免多款新機同時搶奪有限的產能、零組件和用家預算。這種做法不僅能讓各款新機都獲得更完整的市場曝光機會，也能幫助Apple更好地管理生產資源。

iPhone 18 Pro系列搭載A20 Pro晶片，配備縮小版動態島、簡化相機按鍵、暗櫻桃新配色，後置鏡頭支持可變光圈，內置C2自研基帶，可實現衛星網頁瀏覽。（X@Apple_Geek_Actu）

高階機型成為重點

Apple 決定優先推出 Pro 系列和摺疊機的核心原因，與產品利潤息息相關。根據花旗銀行的分析，Pro 系列機型相比標準版具有明顯的優勢—更高的平均售價和更寬裕的利潤空間。首款摺疊 iPhone 預計將被定位在超高階市場，其定價必然遠超現有所有 iPhone 機型。

記憶體成本上升 成為延期決策的重要考量

全球記憶體市場的價格波動成為 Apple 調整發表策略的另一個關鍵因素。隨著手機、電腦和人工智慧伺服器對記憶體的需求持續增加，DRAM 記憶體的供應變得越來越緊張，導致採購成本有所上升。

iPhone 18 Pro系列中討論度最高的深櫻桃紅色。（YouTube）

對於出貨量龐大的標準版 iPhone 而言，這種成本增加帶來的影響尤為顯著。即使單一零組件的漲價幅度看似微小，累積到數百萬台標準版 iPhone 上，就會對整體成本和利潤造成相當明顯的衝擊。Apple將標準版 iPhone 的上市延後至 2027 年春季，一方面能分散對記憶體等零組件的需求，另一方面也給予供應鏈更多時間來調整產能和採購配置，希望能在成本壓力緩解後再推出標準版機型。

新機成本上揚 定價壓力不容小覷

隨著新技術的應用，高階 iPhone 機型面臨著明顯的成本壓力。先進製程晶片、高端相機模組、記憶體等核心零組件的成本都在上升。而首款摺疊 iPhone Ultra 的成本壓力更為巨大——全新的機身結構、特殊的顯示面板技術和複雜的鉸鏈設計都需要額外的投入。業界預計，首代摺疊 iPhone 的製造成本將明顯高於現有的直板機型。

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專家估算 iPhone 18 Pro或加價US$270

雖然Apple未有公布實際加價幅度，但市場研究機構 TechInsights 估算，單是記憶體及儲存晶片成本上升，已可能令每部高階iPhone增加約270美元成本。

《華爾街日報》更根據零件成本推算，下一代iPhone 18 Pro起售價有機會由現時水平升至1,299美元，較部分現有型號高出約270美元，折合約2,100港元。若未來再加入全新相機系統等升級，價格甚至有機會進一步提高。另外，也有分析指不會把所有成本增加都放到消費者身上，iPhone 18 Pro 最大可能的加價幅度或在 100 美元左右（約$780）。