Gemini必裝擴充功能Voyager！解鎖多層資料夾一鍵下載無水印AI圖

Gemini必裝擴充功能Voyager！開源社群推出一款名為「Gemini Voyager」的免費瀏覽器擴充功能，被不少科技媒體及重度用家譽為Gemini的「神級優化工具」，完美補足官方介面缺失的拼圖。以下為大家盤點Voyager的四大必裝核心功能，看它如何令用家的生產力瞬間爆發。



開源社群推出一款名為「Gemini Voyager」的免費瀏覽器擴充功能。（Voyager）

Google Gemini的人工智能技術近年發展迅速，讓不少上班族、大學生不論在工作企劃、做Research還是寫Report時都極為依賴。然而，Gemini網頁版的原生介面卻經常被用家詬病太難用，日常積累幾百個對話紀錄雜亂無章，長對話要瘋狂滑動畫面，想一鍵匯出資料都要大費周章。以下為大家盤點Voyager的四大必裝核心功能。

1. 解鎖「多層資料夾」 側邊欄不再雜亂無章

如果日常需要同時處理多個不同範疇的Project，Gemini的側邊欄很快就會被擠爆，想找回一個月前的舊對話更是大海撈針。Voyager的首要功能就是為側邊欄解鎖「資料夾分類管理」。

使用Voyager後打開右側側欄就會出現圖中所示的功能。（Gemini）

用家可以透過簡單的「拖曳」方式，將不同主題的對話分類放入自訂資料夾中，更支援多層級目錄、自訂資料夾顏色以及多帳戶隔離模式。最貼心的是，它支援將資料夾同步至Google Drive雲端，即使官方系統偶然出錯或清洗紀錄，用家依然可以在資料夾中撈回珍貴的對話備份。

Voyager可以選擇飄雪、櫻花、雨三樣視覺效果豐富Gemini介面。（Gemini）

2. 「時間軸導航」 瞬間跳轉告別瘋狂來回滑動

在進行深度研究時，與AI的對話往往會被拉得很長。以往用家若想找回對話初期的某句重點，只能手動不斷向上滑動，非常費時失事。

Voyager引入可視化的「時間軸導航」功能，會在對話介面旁生成一列訊息節點，用家只需輕輕一點，即可「瞬間跳轉」到特定的對話段落。此外，它還支援將重點訊息加星號和管理對話分支，讓長篇研究過程變得井然有序，徹底解決閱讀疲勞。

右側有多個小綠點，每一個小綠點都表示用家的每一次詢問，點擊相應綠點即可迅速跳轉該內容。（Gemini）

3. NanoBanana一鍵下載無浮水印AI圖

雖然Gemini的圖像生成能力進步神速，但最令用家困擾的，莫過於官方下載圖片右下角，總會被強制蓋上官方浮水印。

Voyager特別內建名為NanoBanana的自動除去浮水印工具。安裝擴充功能後，Gemini原本的下載圖示會變成一個「小香蕉」，點擊即可一鍵下載無浮水印、高解像度的AI生成圖片。這免去了用家事後再用修圖軟件作二次修改的麻煩，對於小編、設計師或內容創作者來說絕對是「德政」。

根據需要可選擇開啟同關閉。（Gemini）

4. 跨平台提示詞庫與多格式一鍵匯出

對於經常要將AI對話轉化為工作報告的用家，Voyager提供一鍵將整段對話完整匯出為PDF、Markdown或JSON格式的功能。同時，還能自動修復Gemini網頁版偶爾出現的Markdown粗體顯示失效問題，並直接在網頁上將程式碼自動渲染成Mermaid流程圖和時序圖，省去了複製到其他平台排版的步驟。此外，它內建的「提示詞庫」讓用家可以儲存常用Prompt並跨平台同步。

目前Voyager已全面支援Chrome、Edge、Firefox甚至Safari瀏覽器，如果是經常使用Gemini的用家，這款神級工具絕對不容錯過。