iPhone 18 Pro 將首次採用可變光圈鏡頭！來自知名數碼產業分析師郭明錤的新爆料，Apple Inc 蘋果將於預定2026年上市的 iPhone 18 Pro系列首次加入可變光圈主鏡頭！雖然網民笑稱這個「革新」小米、華為、vivo 早已在旗艦機使用，但好的東西照跟又如何？智能手機有3大理由採用可變光圈鏡頭，令攝影／拍片表現直迫專業器材！



iPhone 17 改唔切｜18 Pro 大革新

iPhone 手機的主鏡頭向來採用固定光圈設計，郭明錤過去已曾提及，有傳apple 想為 iPhone 17 物色可變光圈零件生產商，但似乎最後時機未成熟，此技術並沒有放入17代iPhone上。而郭明錤近日再一次提及，蘋果正式落實於 iPhone 18 Pro 系列主鏡頭加入可變光圈，而且已選定荷蘭製造商 BE Semiconductor 作為光圈葉片供應商，而鏡頭本身將向舜宇光學和大立光採購。另外，郭明錤還指Apple 可能想減少過度依賴 Sony 供應iPhone相機感光元件，有意與三星合作。

已選定荷蘭製造商 BE Semiconductor 作為光圈葉片供應商

鏡頭本身將向舜宇光學和大立光採購

三大原因撐 iPhone 18 Pro 用可變光圈鏡頭

以Apple 的軟件開發力，的確就算不使用實體可變光圈鏡頭，依然可以靠AI後製去控制模所謂「大光圈景深」，但有見近年中國品牌手機影相水準已經越前Apple好多，軟件再好始終不及真正手動調整鏡頭光圈大小，控制吸光量拍照來得自然，以下有三大原因：

1. 靈活控制景深

可變光圈能夠控制相片的景深，自由調校前景、背景的清晰度，比如大光圈即可前清後朦、細光圈成張sharp、呈現更多細節。配合不同拍攝題材使用更靈活。不過可變光圈鏡頭一般比較大片，換言之需採用更大感光元件，到時 iPhone 18 Pro 的鏡頭模組就會變得更巨。

1. 靈活控制景深

2. 低光源影相更少雜訊

更大的光圈代表有更多光線吸入感光元件，iPhone在低光的黑暗環境下拍照，提升畫面亮度及解析度。

3理由蘋果決定用可變光圈鏡頭｜2. 低光源影相更少雜訊

3. 人像散景更自然

上文都提過，現時iPhone 相機的「人像模式」是使用AI演算法去模擬淺景深模糊背景，改用可變光圈以及大型感光元件，散景漸變效果會更自然，更接近真正數碼相機拍出來的照片。

3理由蘋果決定用可變光圈鏡頭｜人像散景更自然

重點是Apple如何令可變光圈變得好玩

Xiaomi 14 Ultra、華為P60、vivo X200 Ultra 通通都已在用可變光圈鏡頭，但事實上，這些國產手機的可變光圈用起來都需要一番調整，不太適合影相時講求快靚仔、全部交由系統處理的手機用家。對記者而言，真正令人期待的不是iPhone 18 Pro 「使用可變光圈鏡頭」，而是apple 如何令「手機可變光圈鏡頭」變得人人識用。