iPhone 18 傳聞整合｜屏下Face ID 取代動態島 Pro版規格及開賣日曝光｜2025年即將完結，近日供應鏈傳出多項 iPhone 18 的重磅消息，指 Apple 正積極測試屏幕下技術，或將為 iPhone 外觀帶來重大改變，馬上來整合各種 iPhone 18 傳聞。



iPhone 18 系列預計幾時會正式開賣？

對於準備換機的用家來說，最關心的莫過於新機的見面時間。iPhone 18 究竟幾時出？ 按照 Apple 過往的發布慣例，iPhone 18 系列預計將於 2026 年 9 月 正式發布。

不過，近期有供應鏈消息指出，Apple 或許會調整產品發布策略。由於新技術（如屏幕下鏡頭）的量產難度較高，有傳聞指標準版 iPhone 18 會如期於 2026 年秋季登場，而高階旗艦機 Pro 系列將分開推出，甚至有機會延至 2027 年初才亮相，以確保產能穩定。

iPhone 18 最新價格預測：售價會否再創新高？

在通脹及零部件（當中最明顯是內儲半導體）成本上漲的壓力下，iPhone 18 的售價會否進一步上調？ 目前市場普遍預測，iPhone 18 Pro 系列的定價將維持高企，甚至有輕微加幅。

參考現時趨勢，若 iPhone 18 Pro 真的引入高成本的屏幕下 Face ID 技術，加上傳聞中將採用的 2nm 製程晶片，生產成本勢必增加。分析師估計，iPhone 18 Pro 的起步價可能落在 1,099 美元至 1,199 美元之間（約港幣 $8,599 至 $9,399 起），而頂配版 Pro Max 更可能突破現有價格天花板。用家若有意入手，或許需要預留更多預算。

目前市場普遍預測，iPhone 18 Pro 系列的定價將維持高企，甚至有輕微加幅。

告別「動態島」？屏幕下 Face ID 技術將會成真？

這是 iPhone 18 最受矚目的升級傳聞。未來的 iPhone 屏幕會變成怎樣？ 據外媒引述供應鏈消息，Apple 計劃在 iPhone 18 Pro 系列上，首度將 Face ID 感測器移至屏幕下方（Under-display Face ID）。

這意味著自 iPhone 14 Pro 以來使用的「動態島」（Dynamic Island）設計可能迎來重大改變，甚至完全消失。若技術成熟，iPhone 18 Pro 的屏幕可能只會保留一個極細小的圓孔作前置鏡頭之用，令屏佔比大幅提升，實現更接近「真．全屏幕」的視覺體驗。這項技術若能成功量產，將是 iPhone 外觀設計多年來最大的突破。

亦有消息指，當「動態島」（Dynamic Island）正式消失後，這個用作顯示各種有用小資訊的藥丸型顯示面板，很可能移到 iPhone 18 Pro 的機背，成為一個多用途自拍背屏。

iPhone 18 Pro 的機背，很可能加設多用途自拍背屏。

拍攝規格再升級？鏡頭與晶片效能有何突破？

除了屏幕技術，iPhone 18 的拍攝功能又會有甚麼驚喜？ 傳聞指 Apple 正致力研發可變光圈技術，並有望應用在 iPhone 18 Pro 的主鏡頭上，這將大幅提升手機在低光環境下的拍攝表現及景深控制能力。

現時只有小米同華為的手機的相機鏡頭設有可變光圈技術

此外，新機預計將搭載更先進的 A20 晶片，這款晶片極大機會採用台積電最新的 2nm 製程，在效能與能源效益上將有顯著提升，為 AI 運算及大型遊戲提供更強大的動力。