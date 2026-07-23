iPhone Air 2最新傳聞：初代iPhone Air雖然以極致輕薄為賣點，但因為規格上妥協太多，銷量未如預期，早前更有傳蘋果（Apple）打算「斬纜」擱置後續開發計劃。不過各位用家不用擔心，最新爆料顯示，iPhone Air 2依然處於積極開發階段，更會針對初代痛點進行四大升級。以下為大家整理iPhone Air 2的最新重點傳聞。



iPhone Air 2將迎來全方面升級？（YouTube）

極致輕薄的iPhone Air。（Apple）

1. 告別單鏡頭！新增超廣角

初代為了追求極致輕薄而搭載單鏡頭，令不少著重拍攝功能的用家卻步。據外媒9to5mac消息，蘋果決定為iPhone Air 2升級雙鏡頭模組。除了主鏡頭外，將會加入一顆超廣角鏡頭，令它的拍攝能力與入門版iPhone看齊。

iPhone Air 2升級雙鏡頭模組，將會加入一顆超廣角鏡頭。（YouTube）

2. 首發2nm製程A20 Pro晶片

效能方面亦迎來大躍進，傳聞iPhone Air 2將搭載最新A20 Pro晶片。這將是蘋果首款採用2nm製程技術的處理器，並結合創新的「晶圓級多晶片模組（Wafer-Level Multi-Chip Module）」技術。這意味著新機在維持極細小晶片面積同時，能大幅提升運算效能並降低功耗。

3. 電池容量升級逾10%容量

輕薄機身往往要犧牲電池，但2代的電池容量將由初代的3,149mAh增加至3,500mAh，增幅超過10%。配合A20 Pro晶片的超低功耗設計，預料整體續航力會有明顯改善，擺脫一日多充的煩惱。

2代的電池容量將由初代的3,149mAh增加至3,500mAh。（Apple）

4. 下放Pro級Vapor Chamber散熱系統

除了電量，散熱亦是輕薄手機的致命傷，不過這次針對散熱問題，蘋果將iPhone 17 Pro中首發的「均熱板（Vapor Chamber）」散熱系統下放至iPhone Air 2。新機在應付高負荷運作（例如高效能玩手機遊戲或持續錄影）時，機身能有效保持冷卻，減少因發熱而降頻的情況，維持長時間的高效能輸出。

預計何時推出？

原本外界預期iPhone Air 2會在今年9月與iPhone 18 Pro系列同台發表。但據彭博社最新爆料顯示，蘋果計劃將發表日押後至2027年春季，屆時很大機會與新款的基本版iPhone 18一同亮相。