高CP值極速AI秘書哪款最適合你？Google全新3款Gemini Flash登場

Google全新3款Gemini Flash登場｜近日，Google正式發佈三款針對AI Agent（人工智能代理）強化的全新Flash系列模型：Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.5 Flash-Lite以及專攻網絡安全的Gemini 3.5 Flash Cyber。到底這三項新款模型有何強項？哪一款最適合你的工作流程？以下為大家逐一拆解！



Google全新3款Gemini Flash登場。（Google）

1. Gemini 3.6 Flash：高CP值全能主力

作為Google的主力，Gemini 3.6 Flash在降低成本的同時大幅提升效能。其輸出Token消耗減少17%，執行多步驟任務時的思考過程更簡潔，價格亦降至每百萬輸入Token 1.50美元、輸出7.50美元。此外，知識庫更新至2026年3月，並內建更強大且精準的電腦操作與多模態分析能力。

如果把AI比作員工，3.6 Flash就是那種聰明、做事乾脆利落、絕不囉嗦的Senior秘書。它不單懂得分析文字，還能直接看懂圖片，甚至替用家在電腦上操作軟件。比如工作上，收到長達數十頁保險保單、買樓合約、甚至是複雜的旅行保險條款？拍張相或上傳PDF給它，它能秒速幫助用家抓出重點：「哪裏要自負額？條款有什麼隱藏陷阱？」。而生活上，跟它說「幫我排個5天4夜東京親子遊，要避開人潮、包含平價機票推薦，順便做一張Excel預算表」。它能一次性處理好，甚至直接把行程排進日曆。

如果把AI比作員工，3.6 Flash就是那種聰明、做事乾脆利落、絕不囉嗦的Senior秘書。（AI生成）

非常適合需要處理複雜文書、規劃複雜項目，或是希望AI能幫自己處理工作日常的上班族與自僱人士。

2. Gemini 3.5 Flash-Lite：極速平價特工

如果需要處理巨量數據，速度與價格就是關鍵。3.5 Flash-Lite擁有驚人的每秒350個Output Tokens生成速度，價格更便宜至每百萬輸入0.30美元、輸出2.50美元。開發者還能自訂「思考等級（Thinking Levels）」，彈性切換低延遲與高推理模式，在多項測試中，寫code與任務執行力甚至超越上一代的Gemini 3 Flash。

所以3.5 Flash-Lite的特點就是速度極快、收費極平（生成速度高達每秒350個字！）。最擅長處理技術含量不算超高，但數量非常龐大的重複性雜務。比如出差或旅行完，手頭上有幾十張不同外幣的餐廳收據、車票，用家可以一次性拍下十多張相片傳給它，它就能以極快的速度自動識別金額、轉換匯率，並瞬間列好報銷明細。

用家可以一次性拍下十多張相片傳給它，它就能以極快的速度自動識別金額、轉換匯率，並瞬間列好報銷明細。（Google）

非常適合每天要處理大量單據、郵件、訊息，追求極致效率與省時間的快節奏人士。

3. Gemini 3.5 Flash Cyber：網絡安全防護衛士

這款模型專為網絡安全而設，基於3.5 Flash微調，結合Google自家的CodeMender工具，能在極低Token成本下自動檢測、驗證並修補程式碼的安全漏洞。一般用家不會直接「聊天」用到，但它就像一個智能保安24小時守護用家的數碼生活。

3.5 Flash Cyber​​在流行的基準測試Cyber​​Gym中達到了前沿的競爭性能。（Google）

如果有自己經營的網店、做小生意，最怕網站有漏洞導致客戶信用卡資料外洩。Flash Cyber就像一個自動巡邏的保安，會自動掃描網站程式碼「有沒有忘記鎖門」、「窗戶有沒有破洞」，並在黑客入侵前自動把洞補上。

Flash Cyber就像一個自動巡邏的保安，保護用家的網絡安全。（AI生成）

非常適合網店店主、小團隊經營者，以及為所有一般用家在後台提供安全的網絡屏障。

除了上述三款模型外，Google亦透露Gemini 3.5 Pro正由合作夥伴測試中，更宣佈已展開史上規模最大的Gemini 4預訓練工程！