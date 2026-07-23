7月暑假旅遊旺季展開，尤其是小朋友放長假，不少家長都一家大小去飛行距離短的日本旅行。不過要留意，日本岐阜、東京等地有高達40度酷暑熱浪殺到，創下今年首個酷暑日紀錄，東京都單日有超過260人中暑送院。

各位家長準備赴日避暑，帶降溫神器上機務一定要留意安檢限制。使用不合格電池的手提風扇無論是手提或寄艙均被禁止！而小童常用的液體解溫頸圈，手提上機必被被充公，即睇最新登機規定保平安！



網購平價手提風扇？鉛酸電池絕對禁飛！

許多人在淘寶或街邊雜貨店購買幾十元的廉價手提風扇，內部多數採用極不穩定的鉛酸電池。高空氣壓變化容易引發液體滲漏甚至自燃爆炸。這類風扇屬於高危管制品，無論隨身手提還是放進行李箱寄艙，安檢人員發現一律直接充公。

鉛酸電池風扇完全不能登機（TVBS NEWS YouTube影片截圖）

鋰電池風扇如何處理？切記嚴禁寄艙托運！

常用USB充電的鋰電池手提風扇可以隨身帶上飛機，但行程中絕不能開動，且絕對嚴禁放進寄艙行李，有可能會在貨艙短路可能引發火災事故。此外，機身印刷規格標籤如果摩擦至模糊不清，安檢人員無法確認電量亦會直接丟棄。建議選擇可拆卸電池的款式最安全。

機身印刷規格標籤如果摩擦至模糊不清，安檢人員無法確認電量亦會直接丟棄。

日本Sanrio有一款入2A電／駁USB尿袋都可以推動的手提風扇，定價約2千多日圓，Amazon JP 寄到香港不出HK$100，可以考慮。

小童液體頸圈過關被沒收？手提登機有容量上限！

家長常為小朋友購買的PCM涼感液體頸圈，它內部含有化學降溫液體，掛在後頸有助解溫。每晚回酒店後放入雪櫃，隔天即可再用，環保又便宜。然而這類產品受制於手提行李液體管制，單個容器容量如果超過100毫升，嚴禁放進隨身背包帶上飛機。

家長常為小朋友購買的PCM涼感液體頸圈，它內部含有化學降溫液體，掛在後頸有助解溫。

記者在各大網店查看過，就算是幼童使用的S Size款式，容量都已超標。記者自己也見過不少小朋友離境時忘了脫下液體頸圈，只能限痛被安檢沒收。最穩妥的做法是在出發前將液體頸圈放入大行李箱托運寄艙。

然而這類產品受制於手提行李液體管制，單個容器容量如果超過100毫升，嚴禁放進隨身背包帶上飛機。

對抗日本極端酷暑？精打細算必讀降溫對策！

不想為機場安檢傷腦筋，可以考慮直接到日本當地的藥妝店購買降溫用品。例如激凍濕紙巾、涼感噴霧以及散熱貼等消耗品，既不佔用行李額度，亦不用擔心過關被充公。炎熱天氣下亦要及時補充水份，適時進入冷氣商場休息防中暑。