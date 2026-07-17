【手機零件加價潮成本升，傳小米Xiaomi 17T系列將加價，米粉及早入手】近年受原材料及晶片造價急升影響，不少手機品牌近期都相繼調升售價策略，不少旗艦手機比去年至少加價千多二千元，而且預計今年內不少手機品牌定價將會持續攀升。而近期傳出不少米粉追捧的 Xiaomi 17T 系列亦即將跟隨大市調升定價。對於有意更換新手機的用家而言，似乎是時候要入手了嗎？



零件成本上漲觸發市場加價潮

最近因為電子零件造價近年不斷攀升，直接令不少產品的售價同樣大升。無論是負責運算的處理器、提供流暢操作體驗的高速記憶體晶片，還是支援超高解像度拍攝的影像感測器，這些關鍵組件的採購成本均面臨大幅度上漲。由於半導體生產設備的投入與研發開支屢創新高，加上環球經濟環境帶動原材料價格急升，代工廠紛紛將增加的開支轉嫁至各大手機商。以往曾經歷價格低谷的記憶體及儲存晶片板塊，近期亦出現了強勁反彈，令所有廠商百上加斤。面對沉重的成本壓力，不少手機品牌都已經難以獨善其身，只能被迫將部分額外開支反映在產品售價之上。

不少業界分析師預期，由零件引發的成本連鎖反應將會至少維持至2027年，手機的加價潮相信陸續有來，用家的購機負擔無可避免地會相應增加。這場成本風暴不僅衝擊著最高階的旗艦機型，連帶主打性價比的中階手機市場亦感受到強烈震盪。

傳 Xiaomi 17T 系列加幅較溫和

在這股席捲全球的加價陰霾下，部分品牌調整價格的策略依然嘗試在盈利與市場佔有率之間取得平衡。近日業界有傳一直以高性價比為主的小米手機，都將會因為成本上升，將旗下的產品調整售價。當中早前不少米粉喜愛的小米Xiaomi 17T系列的價格亦會同樣調整。傳聞指小米Xiaomi 17T將於8月上調售價。

不過根據消息人士透露，比起其他品牌手機至少加千幾二千元的售價，它傳聞中加幅僅為 8% 左右，是次價格微調顯得相對溫和。估計因為小米希望可以維持其用家市場中的吸引力，選擇自行消化了部分上漲的零件成本，而非將所有壓力全數轉嫁至消費者身上。

把握 8 月加價前最後入手機會

距離傳聞中 8 月的加價限期已經進入倒數階段，有意升級手上設備的用家確實需要盡快作出決定。因為隨時一正式宣佈加價，很快便會市場上的餘貨便會被搶購一空。