小米米家無線除蟎儀3 Pro　7.2萬次拍打除致敏原　1.7kg單手易控

米家除蟎儀 3 Pro（除塵蟎機）現已上架，原價599元（人民幣，下同），到手價499元，無線輕量化的設計搭配強勁清潔配置，專門解決床、梳化暗藏蟎蟲、皮屑的問題。這款機器最大亮點是每分鐘72000次高頻拍打，搭配17kPa大吸力，20cm寬吸口一次覆蓋更大面積。



普通晾曬只能去除表面浮塵，它能把織物深處藏着的蟎蟲、毛髮、皮屑震鬆再吸走，家裏養寵物、換季容易過敏的人群用着很合適，塵蟎過敏原去除率可達99%。機身僅1.7kg，相比上代機型減重29%，女生單手長時間操作也不會累。

米家除蟎儀 3 Pro以無線輕量化的設計，搭配強勁清潔配置，專門解決床、梳化暗藏蟎蟲、皮屑的問題。（小米）

米家除蟎儀3 Pro擁有7.2萬次高頻拍掃 輕鬆吸淨：

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無線鋰電設計擺脫電源線束縛，2500mAh電池在輕柔模式下能連續使用30分鐘，全屋床上用品、梳化一次清潔到位，2.5小時就能充滿電，隨時待命。機器自帶塵蟎感應螢幕，清潔時實時顯示髒污等級，蟎蟲多會自動調高吸力，清潔完成指數下降一目瞭然，不用憑感覺反覆來回推。

內置LED紫外線燈，抬離織物會自動關閉，搭配超聲波干擾蟎蟲繁殖，雙重潔淨防護。內部採用雙塵杯搭配六重精細過濾系統，大塊毛髮和細微粉塵分開收納，不容易堵塞風道，吸力全程穩定，整機過濾效率99%，能攔截小至0.3微米微塵，減少排氣二次污染。0.4升大容量塵杯，不用頻繁傾倒，塵杯、濾芯全部支持水洗，後期打理成本很低。

機器分為輕柔、智能、強勁三段模式，毛絨玩偶、薄床上用品用輕柔檔，厚床上用品、地氈開啟強勁檔，日常清潔直接切換智能自動模式，適配家裏各類織物。細節設計貼心，塵杯一鍵拆卸開蓋，倒塵不髒手，濾芯定期清洗更換就能長期穩定使用。

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