用20年不是夢？電動車電池耐用度遠超想像！大數據打破換電迷思

電動車電池耐用度遠超想像！不少港人對換電動車保持觀望態度，其中最重要的莫過於對電池壽命的憂慮，以及日後可能面對的高昂換電成本。不過，據多項大數據研究顯示，現代電動車電池的耐用度不但遠超早期預測，實際壽命更可能長達20年，衰退速度比大家想像中慢得多。



電動車電池耐用度遠超想像！（Xiaomi）

大數據踢爆迷思：新車換電率跌至0.3%

大家對電池缺乏信心，很大程度是受早期電動車的表現影響。例如2010年登場的第一代Nissan Leaf，當時因為缺乏完善的電池散熱系統，續航力下降很快。根據數據公司Recurrent在2025年的研究，2011至2016年間出廠的初代電動車中，的確有高達8.5%最終需要整組換電，難免令人心慌慌。

但根據Recurrent的最新追蹤發現，2022年之後生產的新世代電動車，換電率已經暴跌至僅0.3%。而車聯網數據公司Geotab在分析了超過2.2萬部電動車後更指出，現代電動車電池平均每年只會衰退約2.3%。也就是說，就算部車行了5年，平均依然保有接近95%的續航力。照這個速率計算，電池要用上20年才告報廢完全不是夢。

對超過 22,700 輛電動車（涵蓋 21 種不同的車型）的分析證實，現代電動車電池堅固耐用。（Geotab）

實驗室測試搞烏龍？真實路況反而更養電

史丹福大學（Stanford）針對92組鋰電池進行了長達兩年的測試，發現實驗室平時做測試，往往是用「恆定大電流」一路放電到底，這對電池損耗極大。但現實中大家開車，有塞車、有慢速走走停停、有煞車動能回收，更有長時間停車熄火休息。這種充滿動態的真實駕駛模式，反而讓電池壽命比實驗室預測延長高達38%。

加上現在的電池模組多採用可維修設計，就算個別電池芯壞了，車廠也可以只換單一模組，不用整個電池組報銷。再配合BloombergNEF數據顯示，電池成本從2010年至今已大幅下降超過90%，日後維修成本早已今非昔比。

人們實際駕駛和充電電動車的方式，可能會使電池壽命比研究人員估計的更長。（史丹佛報告）

車主保養心法：兩招防止電池早衰

【1】少用超快充：數據顯示，經常依賴高功率快充的車，電池每年衰退率高達3%，是用中慢充車輛的兩倍。除非要出遠門或急用，否則日常代步建議還是中慢充為主。

除非要出遠門或急用，否則日常代步建議還是中慢充為主。（Xiaomi）

【2】電量控制在20%至80%：平時最好將電量維持在20%至80%之間，盡量避免用到低於20%才找位充電，或者每次強行充到100%兼長期泊在露天曬太陽，這樣能有效減少鋰電池內部壓力。

平時最好將電量維持在20%至80%之間。（TESLA）

來源：Recurrent、Geotab、史丹福大學