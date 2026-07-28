領克首款旅行車07 GT　麋鹿測試創全球紀錄　1665L尾箱變露營神器

領克品牌首款旅行車車型領克07 GT已於2026年7月23日正式上市。新車共提供三款配置版本，上市指導價為15.78萬元至17.78萬元人民幣。



在安全與操控性能方面，該車型通過了行業首個針對特殊工況設計的麋鹿測試。測試結果顯示，在標準狀態下，其麋鹿測試成績達到每小時85公里；當車頂行李箱滿載時，成績為每小時82.1公里；在車尾拖掛狀態下，成績為每小時81.9公里，三項數據均居當前全球旅行車首位。

領克品牌首款旅行車車型領克07 GT。（領克官網）

底盤系統方面，領克07 GT採用前麥弗遜、後多連桿獨立懸架結構，全系標配FSD液壓可變阻尼自適應懸架；四驅版本進一步升級為MRC磁流變懸架，為同級別旅行車中唯一搭載該技術的車型。

領克07 GT車型細節圖▼▼▼

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空間與拓展能力上，車輛配備靜態承重達150KG的行李架，支持電動隱藏式拖車鈎，並提供614L的基礎儲物容積以及最大可達1665L的擴展空間。

動力系統搭載EM-P智能電混架構，發動機最大輸出功率120kW。其中單電機兩驅版本系統綜合最大功率300kW，零至百公里每小時加速時間為五點五秒；雙電機四驅版本系統綜合最大功率390kW，零至百公里每小時加速進入四秒級區間。

全系配備28.3kWh神盾金磚電池。兩驅車型CLTC工況下純電續航里程二百公里，綜合續航里程1422公里；四驅車型純電續航里程170公里，綜合續航里程1315公里。

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