插錯插口速度差十倍？一文看懂USB 2.0、3.0分別不再浪費電腦性能

USB 2.0 / 3.0 規格分別 | 平時買手提電腦或者組裝Desktop，機身上經常會混合提供USB 2.0和USB 3.0。不少用家為了貪圖方便，周邊配件隨意亂插，結果白白浪費昂貴硬件的效能。究竟這兩種標準有甚麼分別？用家又應該如何分配手上的滑鼠、鍵盤與外置硬碟？即看下文了解。



插錯插口速度差十倍？（AI生成）

一秒辨認插口規格

要分辨兩者，最簡單直接的方法就是看顏色，大部分生產商為了方便用家，都會在USB插口內部的塑膠片塗上不同顏色用來識別。一般來說，USB 2.0的內部多數會呈現黑色或者白色，而USB 3.0（及其後續版本）則普遍採用藍色。雖然近年有些電競品牌或特定廠商會改用紅色或者紫色來代表高速接口，但現時「藍色代表高速、黑白代表一般」已是業界的不成文規定。

USB 3.0接口內部會以藍色顯著標示，且接口內部共有九個引腳，提供了更快的傳輸速度。相比之下USB 2.0僅有四個引腳。（AI生成）

效能差距巨大，十倍速度與更高供電

屬於較舊標準的USB 2.0，其理論最高速度僅為480Mbps，在日常過資料、抄寫檔案時，實際速度大約只有20至40MB/s。相比之下，USB 3.0的理論速度高達5Gbps（USB 3.2更可達20Gbps），實際抄寫速度輕鬆達到300至500MB/s，兩者相差足足十倍以上。除了傳輸極快，USB 3.0的供電由以往的2.5瓦特提升至4.5瓦特。

兩者傳輸速度相差足足十倍以上。（AI生成）

如何正確分配周邊設備

既然USB 3.0各方面都大勝，為何現今的電腦不全部轉用藍色接口？其實是因為製造成本與設備的實際需求。像是滑鼠、鍵盤、打印機、藍牙喇叭或是無線手掣的接收器等基礎周邊，其所需的頻寬及電量極低。即使將滑鼠插在最頂級的USB 3.0插口上也不會變得更靈敏。因此，最好是將這類低需求的設備，接駁到USB 2.0黑白插口中。

至於外置固態硬碟（SSD）、高速USB手指，以及近年非常普及的4K超高清Webcam，這類產品一旦缺乏足夠的頻寬或供電，輕則傳輸窒礙，重則畫面起格甚至無法啟動。

正確分配周邊設備，不再浪費電腦性能。（AI生成）

向下相容有陷阱 插錯會否弄壞電腦？

把舊設備插進藍色位，或者把新設備插進黑色位，會否弄壞電腦？答案是完全不會，USB規格具備極佳的向下相容能力。

不過，如果把USB 3.0的外置SSD插進黑色的USB 2.0接口，系統傳輸速度就會被強制鎖定在2.0的極限（480Mbps），白白浪費了昂貴硬碟應有的性能。

許多設備和線材會在外部標示USB版本。例如，USB 3.0可能會標記成「SS」或「5Gbps」。（AI生成）

如果發現近期抄寫檔案速度變慢，不妨檢查一下機箱背後的接線，看看是否把高速設備錯插在黑色接口上。