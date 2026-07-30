馬斯克推X Money打造「美版WeChat」 轉帳零手續費兼高達6厘年息

據媒體報道，經過大半個月的邀請測試後，馬斯克（Elon Musk）X Money於當地時間7月27日正式在美國上線，且面向Premium和Premium+訂閱用戶全量開放。



據了解，X Money是馬斯克將X打造成對標WeChat的「超級App」的核心舉措之一。2023年馬斯克曾表示：

凡是涉及錢的事，都會在我們的平台上。

而今年早些時候，美國參議員伊利沙伯．禾倫（Elizabeth Warren）曾致函馬斯克，對X Money可能對「消費者、國家安全和金融體系穩定」構成風險表示擔憂。

用家註冊後X Money會自動生成一張虛擬X Card，可添加至Apple Wallet通過Apple Pay使用，還可訂購實體金屬卡。（X Money）

據悉，X Money將帳戶存款、點對點轉賬以及Visa借記卡功能整合在X App內，用家可在X內即時向他人匯款、收款或請求收款，無手續費和限額。​​​​

其中Premium+訂閱用戶可獲得最高6%的年化收益率，而次一級的Premium用戶需滿足直接存款要求後才能達到該利率。此外，使用X Card進行的符合條件的消費可享3%現金返還。

用家註冊後X Money會自動生成一張虛擬X Card，可添加至Apple Wallet通過Apple Pay使用；用家還可訂購實體金屬卡，卡面支持個性化定製姓名及是否顯示X用戶名稱。

據了解，X Money是馬斯克將X打造成對標WeChat的「超級App」的核心舉措之一。（X Money）

存款賬戶由FDIC成員銀行Cross River Bank持有，新用家註冊可獲得15美元的開戶獎勵。值得注意的是，X Money於6月底在美國內測上線後，就曾引發過熱議。

當時，一名名為CoreyTheX的網友為測試該服務，向世界首富馬斯克打款了25美元，引發網友跟風。

網民為測試該服務，向世界首富馬斯克打款了25美元，馬斯克隨後表達了感謝。（X@CoreyTheX）

CoreyTheX在推文中寫道：「叫我白痴吧，但我剛直接通過X Money給世界上最富有的人埃隆．馬斯克轉了25美元，理由只有一個，我就想這麼做。」馬斯克還隨後跟帖，表示感謝。

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