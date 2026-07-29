全球10億人面臨失聰危機！世界衞生組織（WHO）近年多次發出警告，全球有超過十億年輕人正因為長期過度使用入耳式耳機，面臨永久性聽力受損的風險。很多用家以為要聽到耳朵發痛才算受傷，但噪音對聽力的破壞往往是靜悄悄進行的。為了防止失聰成為常態，聽力學界近年極力推廣「60-60法則」。



全球有超過十億年輕人正因為長期過度使用耳機，面臨永久性聽力受損的風險。（AI生成）

「60-60法則」到底是甚麼？

這個獲世衞及梅奧診所等權威機構認可的法則，其核心概念非常簡單，主要分為兩部分：

【1】音量不超過60%：將手機或播放設備的音量，限制在最高輸出的60%或以下。

【2】時間不超過60分鐘：連續佩戴耳機的時間，絕對不要超過60分鐘，每聽一小時，就應該除下耳機，讓耳朵休息15至20分鐘。

獲世衞及梅奧診所等權威機構認可。（AI生成）

「60-60法則」的科學原理

美國國家職業安全衞生研究所（NIOSH）指出，長期暴露在85分貝（dB）或以上的聲音中，會顯著增加聽力受損風險。將設備音量調至60%時，輸出大約落在安全的75至85分貝之間，在這個音量下，用家可以安全使用約8小時。

音量與安全使用時間的關係呈指數級別下降。（AI生成）

然而，音量與安全使用時間的關係呈指數級別下降。根據「3分貝交換率」的原則，聲音每增加3分貝，安全暴露時間就會減半，如果用家在嘈雜的街道上不自覺將音量推高至100分貝（約等於設備最高音量的80%至85%），安全使用時間將暴跌至短短的15分鐘！如果直接推到最高音量（通常可達到105至110分貝），幾分鐘內便足以對聽力造成實質傷害。

我們內耳中有成千上萬的「毛細胞」負責將聲波轉化為神經訊號，長期處於高分貝環境會令這些毛細胞過勞甚至死亡。同時，與身體其他細胞不同，耳蝸毛細胞是無法再生的，傷害一旦造成，就是永久性的。



四大聽力受損警號，你中了幾多？

世衞提醒，如果用家出現以下症狀，可能是聽力衰退的先兆，切勿掉以輕心：

【1】持續耳鳴：在安靜環境中經常聽到嗡嗡聲或高頻聲。

【2】錯過高頻聲音：開始聽不到鬧鐘聲、門鐘聲，甚至鳥鳴聲。

【3】噪音中難以溝通：在餐廳或嘈雜環境中，難以聽懂別人的對話。

【4】音量越調越高：發現自己需要把音量調得比以前大，才能聽清楚相同的歌曲或節目。

如何自救？給耳機用家的三大建議

除了遵守「60-60法則」，還可以主動採取以下措施保護聽力：

第一，善用系統限制功能。以iPhone為例，用家可以進入「設定 > 聲音與觸覺 > 耳筒安全 > 開啟降低高音量」，手動設定「降低高音量」，將最高分貝限制在安全範圍內，並千萬不要忽略系統發出的音量過大警告。

第二，轉用具備主動降噪（ANC）的耳機，尤其是耳罩式。入耳式耳機雖然方便，但會將聲音直接推入耳道。專家更推薦使用耳罩式降噪耳機，強大的降噪功能可以有效隔絕環境噪音，讓你不用為了「蓋過街上的車聲」而勉強調高音量。

專家更推薦使用耳罩式降噪耳機。（AI生成）

第三，注意耳道清潔。長期佩戴入耳式耳機會將耳垢推得更深，甚至造成堵塞，讓人誤以為聽力下降而調大音量。