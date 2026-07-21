Nothing Phone 4b實測｜大電升級閃燈更實用｜同場試聽Ear 3a耳機

Nothing Phone 4b上手實測，大電＋升級閃燈更實用！同場試聽 Nothing Ear 3a耳機｜潮流品牌 Nothing 在香港推出全新智能手機 Nothing Phone (4b)，新機不僅繼承了品牌標誌性的透明機身美學，更在日常效能與續航力上作出升級，帶來更具玩味且性價比極高的新品。同時推出 Nothing Ear (3a) 無線耳機，同樣主打高性價比之選，看看值不值得大家入手。



Nothing Phone (4b) 上手實測

全新透明外觀配亮眼燈效

Nothing Phone (4b) 在設計上經歷了內部超過 20 多個版本的淬煉，融合了前代首創的全新 Glyph Bar 以及一體成型機身設計。機身背部巧妙運用充滿鮮明對比的材質、紋理與色調，展現豐富的視覺層次。晶瑩剔透的軟聚合物相機模組採用流暢的 3D 曲面邊緣，與環保聚碳酸酯機身無縫銜接，拎上手份外覺得高貴感。表面更覆蓋了耐用的三層塗層，帶來舒適且不易沾染指紋的觸感。機身強度表現優異，可以承受高達 600 牛頓的彎曲力，並具備 IP64 防塵防水等級，輕鬆應對日常各種使用環境。

今代升級了的Glyph Bar更加實用

同樣可以在手機中設定Glyph Bar的顯示功能

充滿特色的 Glyph Bar 燈效也在新機上回歸，重新設計的燈效模組內建了可獨立控制的 Mini-LED，亮度最高可達 3500nits。這套獨特的燈光系統能夠清晰提供通知提示、充電進度、錄音指示以及個人化來電燈效。

高效晶片與史上最強續航

效能表現方面，Nothing Phone (4b) 搭載高通最新的 4 奈米製程 Snapdragon 6 Gen 4 處理器，Antutu 跑分超過 100 萬分，以中階機而言，仍算合格水平。試玩《崩壞 星穹鐵路》這類3A級大作，都可以高畫質下暢順遊玩遊戲。相比舊款 6nm晶片，新處理器能提供更持久的穩定輸出、更高的功耗效率與更強的 AI 運算實力。透過高通第 6 代 AI 引擎，全面加速了影像、語音識別與本地端智能工具的運算，無需依賴雲端即可實現多項便利功能，帶來更快、更靈敏的日常操作體驗。為了應對高負載運作，機身內建定制的 4400 平方毫米均熱板散熱系統，在繁重工作下能使設備運作溫度降低高達 2 度，有效減少過熱降頻，確保遊戲與 4K 錄影的持續高效表現。

以中階機而言，性能尚算不俗，玩3A遊戲畫面仍算流暢

續航力同樣是本次升級的重頭戲，機身配備了自家手機史上容量最大的 5200mAh 電池，提供高達 18 小時的使用時間，比前代足足多出一個小時。用家可以連續播放 22 小時 YouTube 影片或瀏覽 26 小時 IG等。電池耐用度亦相當過人，官方指歷經 1200 次充放電循環後，依然能保持高達 90% 的電池健康度。充電方面支援 33W 有線快充，短短 30 分鐘內即可將電量充至 50%。

對應33W有線快充

旁邊仍然設有Essential Key，可以隨時存取不同AI紀錄功能。

相機規格方面，Nothing Phone (4b) 搭載 5000 萬像素 OIS 光學防震主鏡頭與 119 度超廣角鏡頭，簡單捕捉細節並還原自然色彩。結合光學與電子雙重防手震技術、360 度環境光感應器，即使在不同光線條件下也能拍出清晰流暢的影片與照片。新機更引入了以往旗艦機專享的 TrueLens Engine 4 引擎與 Ultra XDR 超高清動態影像技術，透過自動合成 13 張 RAW 格式照片，呈現出更具細節的亮部與暗部。動態錄影則支援 30 幀的 4K 影片拍攝，並加入雙鏡頭同時拍攝功能，讓用家可以同時使用前後鏡頭錄製短片，自由調整自拍視窗位置，大大提升創作自由度。螢幕部分採用 6.77 吋 Super AMOLED 螢幕，支援 120Hz 動態自適應更新率與 2000nits 峰值亮度，並具備像素級微移技術以延長螢幕壽命。

新機搭載 5000 萬像素 OIS 光學防震主鏡頭與 119 度超廣角鏡頭

Nothing Phone (4b) 試相實測

Nothing Phone (4b) 售價為$2899（8+128GB）

同場加映試聽 Nothing Ear (3a)

同場加映 ： Nothing Ear (3a) 玩味潮牌無線耳機

除了焦點手機外，品牌同場亦推出了新一代無線藍牙耳機 Nothing Ear (3a)。耳機採用前衛大膽的配色，除了經典黑白兩色與升級版黃色，更首次加入搶眼的粉紅色。外觀上，充電盒設計靈感來自藥丸包裝，線條更加圓潤親和。耳機內夥 32MB 快閃記憶體，支援獨創的「音頻快照」技術，用家只需簡單捏合耳機兩側，即可直接擷取正在收聽的線上課程或語音訊息片段，並自動同步至 Nothing X 應用程式進行重播或轉錄文字。同時，耳機亦支援長達 2 小時的通話錄音功能，全面保障商務與日常記錄需求。

粉紅機身更加搶眼，而且音質比想像中還要出色。

音質與降噪表現同樣強勁，耳機搭載全新 12mm 動圈單體與輕量化 PMI 振膜，低音頻率比上一代大幅提升 5 分貝，高音細節更為細膩。耳機通過了 Hi-Res Audio Wireless 高解析無線音訊認證，支援 LDAC 藍牙傳輸技術，帶來忠於原音的聽覺饗宴。主動降噪能力則高達 45 分貝，降噪覆蓋範圍較前代提升 17.1%，能精準隔絕日常環境喧囂。續航方面，在關閉主動降噪情況下，耳機單次播放可達 10 小時，搭配充電盒的總續航力高達 42 小時，並支援充電 5 分鐘可用 1 小時的快充功能，配合用家的全天候聽歌的需求。

可以在手機app內設定不同的音質均衡器及降噪效果等

Nothing Phone (4b) 的香港官方售價是多少？ Nothing Phone (4b) 在香港的售價為 $2,899，擁有 8GB RAM 搭配 128GB 儲存容量。 Nothing Ear (3a) 的香港官方售價是多少？ Nothing Phone (4b) 在香港的售價為 $799

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