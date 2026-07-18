主動降噪vs被動降噪有何分別？為何戴着高階耳機仍聽到人聲？

主動降噪 vs 被動降噪有何分別？近年不少港人都會入手具備降噪功能的耳機，由蘋果（Apple）的AirPods Pro到Sony、Bose等旗艦頭戴式耳機，幾乎成為出街必備的科技單品。不過，當選購耳機時，往往會看到規格表上寫著「主動降噪」（ANC）和「被動降噪」。兩者到底有甚麼分別？為何有時戴著高階耳機，依然會聽到旁人說話的聲音？今次就為大家拆解降噪耳機，教大家如何揀選最適合自己的耳機。



降噪功能的耳機幾乎成為出街必備的科技單品。（AI生成）

被動降噪：物理隔音的第一道防線

首先要了解的是「被動降噪」（Passive Noise Canceling），簡單來說就是「物理隔音」。這個原理最直觀、最容易理解，就像我們覺得街邊打樁機太吵時用雙手掩住雙耳，或者睡覺時戴上隔音耳塞一樣。將入耳式耳機的矽膠耳塞（耳膠）擠入耳道，或者戴上頭戴式耳機包著雙耳，即使耳機沒開機，其實都已經在進行被動降噪。

被動降噪：物理隔音的第一道防線。（Apple）

基本上，市面上絕大部分耳機都本身具備被動降噪效果。當然也有例外，例如音響發燒友追求自然廣闊音場的「開放式耳罩耳機」，或是針對戶外跑步愛好者推出的「開放式藍牙耳機」（夾耳式耳機）。這些設計為了安全考慮不阻擋耳道，刻意讓用家聽見外界聲音，以免在街上聽不到車聲而發生意外，同時亦不怕因運動而導致耳機滑落等問題。

更方便運動的夾耳式藍牙耳機。（華為）

主動降噪（ANC）：以毒攻毒的聲波魔法

既然塞住耳朵就能隔音，為何還需要「主動降噪」（Active Noise Canceling，簡稱ANC）？因為人耳極度敏感，單靠物理阻擋時無法隔絕所有低頻轟鳴聲。

ANC其實是一場以毒攻毒的聲波魔法。耳機內部有一塊微型電腦晶片，配合耳機外殼的咪高峰（Microphone），實時收集用家身處環境的噪音。演算法經過極速計算後，會播放出一種與噪音音波完全相反的「反相聲波」（Anti-noise）。就像數學上的「正數加負數等於零」，當外界噪音與反相聲波相遇時，兩者就會在抵達用家耳膜之前相互抵消，以此達到寧靜的效果。為了更準確地捕捉環境聲，廠商各出奇招。例如近年剛推出的Sony WH-1000XM6就搭載多達12個咪高峰陣列來提升降噪運算力。

Sony WH-1000XM6搭載多達12個咪高峰陣列來提升降噪運算力。（Sony）

使用主動降噪（ANC）為何在咖啡店依然聽到人聲？

不過，主動降噪並非萬能。大家可能發現，戴著ANC耳機搭飛機或巴士，引擎聲和冷氣聲幾乎完美消失。但在咖啡店打卡時，卻依然聽到隔離枱的人聲對話，這是為甚麼呢？

原因是ANC晶片需要先「聽」到噪音，再計算並發出反相聲波，這運作過程永遠存在微小的「延遲」。因此，ANC對於處理頻率穩定、持續的低頻噪音（如冷氣機、飛機引擎聲）效果極佳；但面對頻率不規則、突發的聲音（如人聲說話、突然跌落物品的清脆聲），系統就來不及完全抵消。

ANC對於處理頻率穩定、持續的低頻噪音（如冷氣機、飛機引擎聲）效果極佳。（Sony）

兩者缺一不可，戴眼鏡為何會「漏音」？

說到底，主動降噪與被動降噪必須相輔相成，缺一不可。「被動降噪」永遠是第一道防線，先用物理密封擋下大部分高頻突發噪音，減輕ANC晶片的運算負擔。這也是為何頂級的頭戴式耳機，其整體降噪帶來的「寧靜感」通常比入耳式耳機更徹底，因為整個包覆雙耳的物理隔音本身就更勝一籌。

如果用家有戴眼鏡的習慣，可能會發現某些頭戴式耳機的降噪效果不太理想。這是因為眼鏡臂會撐開耳罩的海綿，破壞耳罩與頭部之間的物理密封性，導致漏音。當物理隔音被破壞，外界噪音乘虛而入，這時候連帶主動降噪的效果也會大打折扣。

要享受真正與世隔絕的寧靜，良好的耳塞或耳罩密合度，加上強大的ANC運算能力，兩者絕對是缺一不可。下次去門市買耳機時，記得親身試戴，確保耳機與耳道或面型完美貼合。