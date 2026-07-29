暑假除了參加運動班、畫班及興趣班，小朋友亦可以嘗試利用科技發揮創意。Apple 推出新一季 Apple Camp，今次課程以「在 iPad 上創造助人超級英雄」為主題，專為 6 至 10 歲小朋友而設。參加者會在 90 分鐘課程內，利用 iPad、Freeform 及 Apple Pencil Pro，透過拍照、繪畫、加入表情符號及分享構思，與其他小朋友合力創作一隊超級英雄。課程所需裝置會由 Apple 提供，家長毋須預先為小朋友準備 iPad 或 Apple Pencil。



90 分鐘化身超級英雄設計師

今次 Apple Camp 並不是單純教小朋友操作一個 App，而是以完整創作任務作主線。小朋友首先要發揮想像力，構思一名能夠幫助別人的超級英雄，再思考角色具備甚麼能力、可以協助哪些人，以及需要完成甚麼任務。

例如，小朋友可以設計一名協助保護環境的英雄、照顧小動物的英雄，或者在別人遇到困難時伸出援手的角色。活動重點並不只是角色外形是否漂亮，而是鼓勵參加者把自己的才能、興趣和想法融入作品之中。

用 Freeform 建立電子創作板

課程主要會使用 Apple 的 Freeform App。Freeform 是一款免費的電子白板工具，畫布不受固定頁面大小限制，用戶可以在同一個空間內自由加入文字、手繪圖案、相片、表情符號及不同類型的檔案。

對小朋友而言，它就像一張可以無限延伸的電子大畫紙。參加者可以在畫布上繪畫英雄外形、貼上相片、加入不同顏色及圖案，再把各種元素移動、放大或重新排列。相比在紙上創作，Freeform 的好處是修改較方便。畫錯了可以復原，角色位置不理想可以重新移動，亦可以隨時加入新的想法。這種自由度適合小朋友邊想邊畫，不需要一開始便決定完整構圖。

用 Apple Pencil Pro 整合出英雄造型

Apple Pencil Pro 會成為今次課程其中一項主要創作工具。即使平日不常畫畫，也可以由簡單線條、形狀及顏色開始，再配合相片和表情符號完成角色。活動並非以繪畫技巧高低作比較，而是讓小朋友嘗試將腦海中的構思變成可見的作品。透過手寫筆創作，小朋友亦可以體驗數碼繪畫與傳統畫紙的分別，例如放大細節、改變筆觸、移動圖層及重複修改，從中建立對數碼創作工具的基本認識。

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學習把想法變成完整作品

小朋友往往有很多天馬行空的構思，但未必知道如何把想法整理成完整作品。今次課程會讓參加者經歷由構思角色、設計造型、加入內容，到最後展示及分享作品的創作過程。他們需要決定哪些元素最重要，再把不同圖片、文字及繪畫內容放到畫布上。這有助訓練基本的內容整理及視覺表達能力。

Freeform 日後亦可在家繼續使用

完成 Apple Camp 後，小朋友接觸到的 Freeform 並非只限活動使用。這款免費 App 平日亦可以用來製作電子心意卡、故事板、旅行計劃、溫習筆記及專題功課。

例如做學校專題時，可以把資料、相片及想法集中在同一塊畫布；閱讀故事後，亦可以畫人物關係圖或整理情節。對喜歡自由創作的小朋友來說，Freeform 比固定格式的文件更具彈性。家長亦可以與小朋友共同使用同一塊畫布，加入相片、留言及新構思，讓今次課堂學到的技巧延伸至日常家庭活動。

Apple Camp（按此進入）