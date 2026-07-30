盤點8大被淘汰手機神級功能：3.5mm耳機孔最遺憾？哪個最合你心意

盤點8大被淘汰手機神級功能：過去十年，智能手機急速演進，廠商打著「極致輕薄」、「一體化機身」與「全螢幕」的旗號，陸續砍掉了許多經典規格。對科技巨頭來說，這是工程技術的勝利；但對廣大用家而言，這更像是一場強迫接受的體驗降級。今日就為大家盤點出8大被取消的神級功能，大家認為哪一個最可惜？



盤點8大被淘汰手機神級功能。（AI生成）

最想復刻的神級功能Top 3：耳機孔、記憶卡、可拆電池

Top 1：3.5mm耳機孔

自從蘋果（Apple）在iPhone 7拔掉耳機孔後（雖然第一部放棄3.5mm耳機孔的手機是OPPO），全球手機廠紛紛效法。官方宣稱的理由是「節省機身內部空間」與「提升防水等級」，但用家們心裏清楚：這直接促成了數千億美元的TWS無線耳機市場。

深夜想戴耳機看影片，發現藍牙耳機沒電；邊充電邊聽歌，必須額外掛一條轉接線；玩音樂遊戲或射擊遊戲時，無線耳機那微小的音訊延遲，足以毀掉整場遊戲體驗。

手機3.5mm耳機孔。（AI生成）

Top 2：MicroSD記憶卡插槽

「買128GB還是512GB？」這個讓無數買家陷入糾結的問題，在十年前根本不是問題。以前一張幾十元的MicroSD記憶卡，就能輕鬆擴充上百GB的相片與影片。現在從128GB升級到512GB，手機本體的價差往往高達數千元，比記憶卡本身貴了數倍不止。iFixit的拆解報告指出，這種設計改變大幅削弱了產品的可升級性。

廠商喊出「外接卡讀寫速度不如內置Flash」的口號，固然是客觀事實。然而對於只想儲存大量相片、離線音樂與電視劇的普通用家來說，這種「強制買高配」或「每月訂閱雲端」的商業模式，著實讓人吃不消。

手機MicroSD記憶卡插槽。（小紅書）

Top 3：可拆式電池

曾幾何時，出門在外根本不需要拖著沉重的尿袋，口袋裏預備一粒備用電池。手機沒電時後蓋一揭、電池一換，30秒就滿血復活。如今，手機電池成了整部裝置最脆弱的壽命瓶頸。鋰電池在使用一兩年後衰退，用家面臨兩難：要麼忍受高昂的官方維修換電池費用，要麼直接買新手機。

手機可拆卸電池。（AI生成）

呼吸燈與實體Home鍵：被「全螢幕」殺死的便利操作

除了上述三大功能，另外五個被淘汰的設計同樣令人惋惜：

LED呼吸燈：以前手機放在桌上，遠遠看一眼閃爍的燈光顏色，就知道是Telegram訊息、錯過的來電還是低電量警示。雖然現在有AOD（Always-On Display螢幕常亮），但不僅耗電，在強光下的辨識度也遠不如那一粒小小的LED燈光。

手機LED呼吸燈。（知乎）

實體Home鍵與後置指紋：實體按鍵帶來的盲操確定感，是任何螢幕下指紋解鎖都無法比擬的。口袋裏盲摸盲解鎖、盲按返還首頁，在如今全螢幕手勢當道的時代，成了資深玩家的獨有浪漫。

彈出式鏡頭與背面副螢幕：這兩者是廠商為了實現「正面純粹無孔大螢幕」所做出的短暫嘗試。雖然因為結構複雜、機械故障率高與成本過昂而被淘汰，但它們代表了智能手機設計最具創新探索力的黃金年代。不過今年小米推出的17 Pro系列又重新拿回了背屏設計，網民對於這塊背屏的討論也是兩極化。

歐盟開第一槍！2027年強制實施新規，被淘汰的設計真能逆襲？

為了減少電子廢棄物並保障消費者權益，歐盟（European Union）已通過法規，規定自2027年2月18日起，在歐盟市場銷售的所有智能手機與平板電腦，其電池必須能讓使用者利用日常工具輕鬆拆卸與更換。

這項法規對全球供應鏈產生了巨大震盪。根據PhoneArena的最新報導解析，歐盟的要求迫使各大品牌重新思考機身結構設計。不過，法規中也留下了例外條款：若裝置具備高等級防水（IP67以上）且電池在經過1,000次充放電循環後仍能維持80%以上容量，可豁免強制可拆要求。

這意味著，未來的旗艦手機可能不會變回十年前那種塑膠可拆背蓋，但廠商必須提供更長的電池壽命或極低門檻的維修方案。