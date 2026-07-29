iPhone變「暖手蛋」兼電量倒水？每次蘋果（Apple）推出新版iOS系統，總會有一批iPhone用家大呻手機升級後變暖手蛋，甚至出現電量倒水情況。近日，有日本網民分享一個隱藏的iPhone設定技巧，聲稱只需簡單一步，就能有效解決手機發熱及耗電問題。這項設定曝光後，引來大批網民實測，不少人直呼「瞬間變涼」。究竟這個神奇設定是甚麼？即看下文了解！



iPhone變「暖手蛋」兼電量倒水？（AI生成）

網民瘋傳iPhone降溫秘笈

近日一名日本網民分享，自從iPhone升級至最新iOS版本後，手機經常出現發熱的問題。後來，他嘗試在「設定」中進行簡單調整，沒想到機身溫度竟奇蹟般地慢慢下降，實測效果相當顯著。要開啟這個降溫功能，步驟非常簡單：

【1】開啟iPhone的「設定」。

【2】點按「輔助使用」。

【3】選擇「顯示與文字大小」。

【4】將「減少透明度」選項打開。

根據步驟開啟「減少透明度」功能即可快速降溫。（AI生成）

Facebook專頁拆解背後原理：減低GPU負荷是關鍵

Facebook專頁「魚漿夫婦」指出，iOS系統在許多介面中（例如通知中心、控制中心等）都大量採用「即時半透明與動態模糊」的視覺特效。當用家日常滑動畫面或切換App時，手機的GPU必須持續進行即時渲染，不斷計算背景光線與色彩變化，這種高強度的運算過程會大幅增加耗電量，也是導致手機發熱的主要問題。

而「減少透明度」這項功能，原意是為了視力較弱的用家提升介面辨識度而設。開啟此功能後，iOS系統會以純色或不透明的背景，取代那些需要大量運算的透明模糊效果，以此減少GPU的繪圖與渲染次數，從而降低功耗，技術上確實能有效減少熱量產生。

開啟此功能後，iOS系統會以純色或不透明的背景，取代那些需要大量運算的透明模糊效果。（AI生成）

實測評價兩極：實用與美觀的取捨

不少受iPhone發熱困擾的用家在跟隨教學設定後，紛紛留言分享實測感受，許多人大讚效果立竿見影：「剛剛實測了一下！這種感覺就叫做透心涼嗎？」、「欸 好像是真的！」、「我的手機又涼了一點」。不過「魚漿夫婦」亦提醒用家，雖然降低GPU功耗減少發熱，但機身內部已經累積的熱量，仍需要時間透過金屬機殼或玻璃機背慢慢散去，因此不可能一開就瞬間變冰，通常需要數分鐘才能感受到明顯變化。

此外，由於開啟「減少透明度」會令iOS失去標誌性的玻璃美感，介面會變得較為死板，因此也有注重設計的用家表示抗拒：「跟著設定之後真的很醜耶！😱這就是魚與熊掌的選擇嗎？」、「自從升了變成那個什麼玻璃感之後超醜現在關掉這個又更醜了」。

來源：X（前稱Twitter）、Facebook