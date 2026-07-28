iOS 26.6更新必裝｜修補78項安全漏洞　沒及時更新恐被入侵iPhone

iOS 26.6更新必裝｜Apple 向 iPhone 用戶推出 iOS 26.6 更新。雖然今次更新未有加入大量搶眼的新介面或實用功能，但對系統安全及穩定性相當重要。除了預先改善 Spotlight 搜尋索引，為日後升級 iOS 27 做準備，iOS 26.6 亦修補多項涉及系統核心、Safari、Wi-Fi、圖片處理及 Siri 的安全漏洞。



Spotlight 索引預先改善

iOS 26.6 其中一項關鍵改動，是預先改善 iPhone 內的 Spotlight 搜尋索引。Spotlight 不只是主畫面向下拉時出現的搜尋欄。它亦會整理手機內的 App、聯絡人、訊息、郵件、相片、檔案及其他可搜尋內容，讓用戶輸入關鍵字後，可以迅速找出相關結果。

系統會先為這些資料建立索引，而不是每次搜尋時才重新掃描整部手機。資料指出，Apple 今次透過 iOS 26.6 先行整理現有索引，目的是為日後升級 iOS 27 減輕負擔。

當大型系統更新完成後，iPhone 通常需要在背景重新整理相片、搜尋及其他資料。這段時間可能出現手機發熱、耗電較快，甚至搜尋結果暫時不完整。iOS 26.6 預先進行索引優化，有望縮短日後的重新整理時間。

減少升級後搜尋相片失效

不少用戶升級大型 iOS 版本後，都可能發現 Spotlight 暫時找不到舊訊息，或者相片 App 未能立即按照人物、地點及關鍵字顯示完整搜尋結果。

這通常與系統仍在背景建立索引有關，並不一定代表資料消失。不過，當手機內有大量相片、訊息及檔案時，整理過程可能需要較長時間。

iOS 26.6 提前處理部分索引工作，正是為了減少升級 iOS 27 後的等待時間。對使用多年、儲存大量內容的 iPhone 而言，這項改動可能比表面看到的新功能更加實際。

封鎖聯絡人達上限會有提示

iOS 26.6 亦改善了封鎖電話號碼及聯絡人的提示方式。部分用戶長期封鎖垃圾電話、推銷來電及懷疑詐騙號碼，封鎖清單可能累積大量記錄。當數量達到系統限制後，用戶或會發現新號碼無法加入，但未必知道實際原因。

更新後，系統會在封鎖項目達到上限時顯示提醒，讓用戶知道問題來自封鎖清單已滿，而不是電話或訊息功能發生故障。這項改動對大部分人影響不大，但對經常收到垃圾電話、長年累積封鎖號碼的用戶，管理上會更清晰。

防手機被搶劫功能（尚未正式推出）

早前有開發者在 iOS 26.6 測試版程式碼中，發現 Apple 正研究一項與防搶手機有關的安全機制。根據相關資料，系統可能利用手機感應器及動作判斷，偵測 iPhone 是否突然被人從用戶手中搶走。若辨識到異常動作，裝置可能會自動鎖定，避免手機在已解鎖狀態下被人立即存取資料。

不過，這項功能並未在 iOS 26.6 正式版開放。現階段只能確認系統內曾出現相關程式碼，Apple 可能只是預先加入部分底層支援，實際功能或留待日後版本推出。

修補78項安全漏洞

相比少量功能改動，iOS 26.6 最重要的內容是大規模安全修補。根據 Apple 公布的安全資料，iOS 26.6 及 iPadOS 26.6 的更新清單包含78項漏洞修補，涉及87個 CVE 常見漏洞與曝險編號。部分修補項目同時對應多個 CVE，因此兩個數字並不相同。

受影響範圍相當廣泛，由 App Store、聯絡人、輔助使用功能，到系統核心、Safari 網頁引擎、Wi-Fi、圖片處理及神經網絡引擎均包括在內。雖然 Apple 未有指出今次修補的漏洞已被大規模利用，但當中部分問題涉及最高權限、系統核心及任意程式碼執行，潛在影響不容忽視。

惡意App或取得最高權限

今次修補的漏洞之中，部分可能讓惡意 App 取得超出正常範圍的系統權限。例如 MediaRemote 的漏洞可能讓應用程式取得 Root 最高權限；AVEVideoEncoder 的問題則可能令 App 以 Kernel 系統核心權限執行任意程式碼。

Game Center 及 libc 的漏洞，可能讓惡意 App 突破原本用來隔離程式的 Sandbox 安全機制。CloudAttestation 的問題，則可能被用來繞過程式碼簽署驗證。這些漏洞的實際利用通常需要配合特定條件及惡意程式，但一旦成功，攻擊者可能取得較高權限，進一步接觸本來受保護的系統範圍。

是否值得立即更新？

如果 iPhone 目前運作正常，用戶或會覺得毋須急於安裝。不過，iOS 26.6 的主要價值並非新功能，而是安全修補及為日後升級 iOS 27 作準備。當中涉及 Kernel、Root 權限、WebKit、Wi-Fi 及任意程式碼執行等問題，即使 Apple 未有表示漏洞已被實際利用，仍然有盡快更新的理由。

如果手機是日常工作主力，亦可先備份重要資料，再選擇在不需要即時使用手機的時間更新。大型更新完成後，裝置可能需要短時間進行背景整理，期間出現輕微發熱或耗電增加未必代表故障。

iOS 26.6 更新方法

用戶可進入 iPhone 的「設定」，選擇「一般」，再按「軟件更新」，等待系統搜尋 iOS 26.6。下載前應確認手機有足夠儲存空間及電量，亦建議接上充電器並使用穩定的 Wi-Fi 網絡。重要相片、文件及聊天紀錄應預先透過 iCloud 或電腦備份。