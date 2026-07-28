iPhone 18 Pro對比17 Pro擁有3大升級　除了全新外觀續航也大提升

今年9月，蘋果將舉行秋季新品發布會，正式發布新一代旗艦iPhone 18 Pro系列。日前，9to5Mac總結了iPhone 17 Pro用戶升級iPhone 18 Pro的三大理由，分別是更長的續航、影像升級及全新外觀設計。



首先是續航，iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max有望從螢幕、晶片、基帶和電池等多個方面提升能效。新機預計採用功耗更低的LTPO+顯示屏，首發基於台積電2nm工藝打造的A20 Pro晶片，同時可能搭載蘋果自研C2基帶。

新機預計採用功耗更低的LTPO+顯示屏，首發基於台積電2nm工藝打造的A20 Pro晶片，同時可能搭載蘋果自研C2基帶。（fpt.）

除了硬件能效提升外，iPhone 18 Pro系列還將配備容量更大的電池，其中iPhone 18 Pro Max的續航提升預計最為明顯。影像將是iPhone 18 Pro系列的另一大升級重點。

馬克·古爾曼（Mark Gurman）表示，iPhone 18 Pro將迎來iPhone數年來幅度最大的影像硬件升級，蘋果將重點改進主鏡頭和長焦鏡頭。

其中，主鏡頭有望首次引入可變光圈，可根據不同拍攝環境調整進光量和景深；長焦鏡頭則將採用更大的光圈，進一步改善暗光和遠攝表現。有消息稱，由於主鏡頭模組體積增大，iPhone 18 Pro的相機凸起可能比上一代厚約2mm，這也從側面說明新機的影像硬件將迎來明顯變化。

【延伸閱讀】iPhone 18 Pro相機大升級！可變光圈量產進光增40% 還原光學景深（點擊連結看原文）

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外觀方面，雖然iPhone 18 Pro不會徹底推翻iPhone 17 Pro的整體設計語言，但預計會在配色、動態島和後蓋工藝上進行調整。據爆料，iPhone 18 Pro系列可能帶來深櫻桃紅、淺藍和銀色等新配色，並有望保留黑色或太空灰版本。

外觀方面，雖然iPhone 18 Pro不會徹底推翻iPhone 17 Pro的整體設計語言，但預計會在配色、動態島和後蓋工藝上進行調整。（fpt.）

同時，新機的動態島預計比上一代縮小約35%，能夠釋放更多螢幕顯示空間，正面視覺觀感也會更加簡潔。機身背部則可能取消iPhone 17 Pro備受爭議的雙色拼接設計，使玻璃區域與鋁金屬機身呈現更加統一的一體化視覺效果。

綜合目前消息來看，iPhone 18 Pro系列雖然仍屬於常規直板旗艦，但續航、影像均有較為明顯的升級，尤其是可變光圈主鏡頭和更小的動態島，或將成為吸引iPhone 17 Pro用戶換機的核心賣點。

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