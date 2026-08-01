買防水手機先知被坑？試水紙變色即要幾千元維修！揭5個防水真相

手機防水迷思｜買了標榜「防水」的iPhone或Android旗艦手機，不少人都習慣帶入浴室聽歌，甚至落水影相。點知手機一旦「飲飽水」壞掉，送往原廠維修時，卻被告知「入水屬人為因素，需自費維修」，報價更往往數千元起跳。明明規格寫明「防水」，為何入水壞機原廠可以一概不理？買機前，有5個隱藏在數據背後的關鍵真相，務必先搞清楚。



買防水手機先知被坑？試水紙變色即要幾千元維修！（AI生成）

1. 「防水」定「抗水」？官方字眼有文章

大家習慣叫「防水」，但品牌在規格表上通常寫的是「防濺」、「抗水」（Water Resistant），而非完全「防水」（Waterproof）。這代表裝置能在特定條件下抵禦水分侵入，但絕非滴水不進。Apple亦有在官網明確指出，防塵抗水功能並非永久有效，防護能力會隨日常耗損而下降。

品牌在規格表上通常寫的是「防濺」、「抗水」。（AI生成）

2. IP68 認證只是實驗室「靜止水」測試

規格常見的IP67、IP68認證，全部是在實驗室「靜止清水」的環境下測出。不同品牌對IP68的標準亦不統一，例如Apple標榜可在6米水深停留30分鐘，部分品牌則僅為1.5米。更重要的是，一旦水流動起來——例如水龍頭直接沖洗、甚至海浪衝擊，產生的動態水壓已遠超實驗室的測試範疇。

規格常見的IP67、IP68認證，全部是在實驗室「靜止清水」的環境下測出。（OPPO）

3. 清水不等於咖啡、海水同蒸氣

日常接觸到的液體遠比實驗室複雜：海水含鹽分、泳池有氯氣、汽水與咖啡含糖分，即使水分乾透，殘留物依然會腐蝕內部電路板。此外，浴室的熱蒸氣分子極細，配合溫差造成的氣壓變化，極易穿透防水密封層侵入機內。

4. 防水膠條會老化 跌過即失效

手機防水主要靠內部的密封膠條和黏合劑，這些物料會隨時間自然老化。如果手機曾經跌過、機身有肉眼難見的微細變形，或者曾拆機更換電池與螢幕，防水結構早已大打折扣。這亦是廠商難以為所有入水個案提供免費保養的核心原因。

5. 內部「試水紙」變色即判定人為

手機內部設有液體浸入指示器（俗稱試水紙）。只要濕氣或水分進入機身，試水紙就會由白變紅。維修人員只需見到變色，就會直接判定為人為損壞。Apple官方就聲明明確指出，即使裝置具備IP68防水等級，由液體導致的損壞依然不在Apple一年有限保固範圍內。

內部「試水紙」變色即判定人為。（Apple）

既然入水未必有保養，防水功能還值得嗎？

對於經常隨身攜帶的手機、平板、手錶與耳機來說，防水的實用性甚至比某些硬件規格升級更高，能有效降低以下日常意外導致產品即時故障的機率：

+ 1

【1】食飯時不小心倒瀉飲品。

【2】外出時突然遇上大雨。

【3】運動時沾到汗水。

【4】在廚房用平板時被水花潑到。

【5】在泳池邊或潮濕環境下使用。

【6】手機短暫跌入洗手盆。