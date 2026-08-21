iOS 27未亮相的5大隱藏功能曝光：Siri可自由切換Claude與Gemini

爆iOS 27尚未亮相的5大隱藏功能 | 根據《彭博社》科技記者Mark Gurman的最新透露，Apple其實還暗中藏著5大尚未正式亮相的隱藏功能。這些功能預計會在秋季正式版推出後，甚至未來的iOS 27.1等後續版本中才陸續發放，更隱約透露出未來iPhone 18 Pro以及傳聞中首款「摺機」iPhone Ultra的升級方向。



iOS 27未亮相的5大隱藏功能曝光。（AI生成）

Siri生態打破壟斷：可自由切換Gemini與Claude

消息指Siri將會進一步開放其他第三方AI聊天機械人，內部甚至已經完成Google Gemini以及Anthropic Claude的整合測試。未來用家在搜尋或提問介面，可以隨意切換不同AI助手。連同Image Playground和Writing Tools等生成工具，日後亦能直接選用在App Store下載的第三方AI引擎，不再受限於單一系統預設。

Siri將內置Google Gemini。（AI生成）

「健康」App入鏡監測運動姿勢，相機介面首度開放自訂

雖然先前傳出Apple打算推出的AI健康教練服務計劃有所縮減，但相關技術依然會引進到新系統中，其中包括更精準的血糖數據追蹤，以及直接利用iPhone鏡頭來監測用家運動姿勢的全新功能。

直接利用iPhone鏡頭來監測用家運動姿勢的全新功能。（AI生成）

另外，相機介面長期以來相對固定的設計終於打破。爆料指iOS 27將首度允許用家自訂相機介面，用家可以把最常用的控制開關，像小工具（Widget）般隨意組合並釘選在畫面頂部。這項改變極可能會配合下半年發布的iPhone 18 Pro旗艦機一同登場。

iOS 27將首度允許用家自訂相機介面。（AI生成）

首款摺機iPhone Ultra獨佔：解鎖一畫面雙開App

最後一項壓軸亮點，則是專為Apple傳聞已久的首款摺疊屏幕手機「iPhone Ultra」而設。其實有體驗過iOS 27 Beta的細心用家已經發現，iOS 27內不少原生App已經暗中加強了橫向顯示模式，明顯是在為大屏幕鋪路。Gurman更指，當iPhone Ultra正式推出時，iOS 27將會為其解鎖真正的「並排多工處理（Side-by-side Multitasking）」功能，實現真正的雙開App操作，發揮摺機大屏幕的優勢。

來源：9to5mac